Test Les Sims 4 A la Vie à la Mort : Toutes les nouveautés de l’extension

L’extension parfaite pour Halloween

Disponible depuis le 31 octobre, parfait pour fêter la période d’Halloween, le jeu Les Sims 4 nous propose une nouvelle fois de profiter d’une nouvelle extension intitulée A la Vie à la Mort. Dans le même temps, une mise à jour gratuite a été déployée pour les personnes qui préfèrent rester sur la version free-to-play ou qui ne sont pas encore prêtent à dépenser la quarantaine d’euros nécessaires. Une interrogation légitime puisqu’avec ses nombreuses extensions, il faut parfois faire l’impasse sur les packs de contenus les moins intéressants.

Rentrons tout de suite dans le vif du sujet : dans Créer un Sim, il est désormais possible de choisir d’être directement un fantôme : plus besoin d’attendre que notre Sim décède. De plus, vous pouvez choisir d’être un fantôme à partir de l’âge enfant. Il est également possible de choisir la cause du décès, comme par exemple mourir brûlé, par noyade, de faim ou encore, tué par une volaille tueuse (parce que, pourquoi pas ?). Vous pourrez tout de même choisir des tenues à votre Sim, même si celui-ci aura logiquement l’aspect de fantôme.

Une nouvelle aspiration voit le jour avec cette extension, il s’agit d’historien des fantômes. Vous l’aurez compris, il s’agira de tout savoir sur les fantômes, et pour, par la suite, écrire des romans d’horreur. Il vous faudra forcément vous lier d’amitié avec plusieurs fantômes, développer votre compétence écriture, ainsi que la nouvelle compétence Thanatologie. Évidemment, de nouveaux traits de caractère font également leur apparition : poursuivi par la mort, macabre, ou encore sceptique.

Comme on peut s’y attendre, de nouvelles tenues, du maquillage (mascara coulé) et des tâches de naissance s’ajoutent aussi aux options, ainsi que de nouveaux meubles à l’ambiance de maison hantée. Vous pourrez même adopter un corbeau via le mode Construction et interagir avec lui. Cependant attention, il est désormais possible d’être tué par une volée de corbeaux.

Vivre la vraie vie de fantôme

Une fois devenu fantôme, qu’est-ce qui se passe ? Et bien à vous la vie de fantôme. Il vous faudra surveiller votre énergie fantomatique dans l’onglet simologie en mode Vie, et si besoin, vous reposer. En effet, grâce à cette énergie, vous pourrez utiliser des facultés de maîtrise fantomatique qui se débloque avec des points d’expérience et vous permet de progresser. Ces facultés peuvent être des bénédictions bienveillantes, qui pourront aider les Sims vivants, ou alors des malédictions éthérées qui forcément servent à terrifier les vivants. A vous de choisir ce qui vous tente le plus, nous ne sommes pas là pour juger. Même en étant fantôme, votre Sim aura aussi des besoins, pourra se lancer dans une carrière mais aussi avoir une vie intime épanouie et même avec un autre fantôme !

Si vous souhaitez profiter de la vie avant de passer dans l’au-delà, vous avez accès au parcours de l’âme, accessible dans l’onglet Aspiration. Disponible à partir de l’âge jeune adulte, le parcours de l’âme correspond à une liste de souhaits, établie par votre Sim via l’ordinateur, ou alors qui se crée d’elle-même en fonction de la vie de votre Sim et de son caractère. Réaliser ces souhaits permet de recevoir des récompenses, dont la récompense ultime : la réincarnation. On parle de liste de souhaits pour les Sims vivants, et d’affaires à régler pour les fantômes.

Pensez à votre héritage

Si vous pensez que votre fin est proche, pensez à rédiger votre testament. Par le biais de votre ordinateur ou en engageant un juriste en droit de succession à l’aide du téléphone, vous pourrez écrire votre testament et le modifier n’importe quand. Une fois commencé, il sera accessible directement dans l’inventaire de votre Sim. Vous pourrez alors choisir votre urne et les activités qui seront réalisées le jour de votre enterrement, avec par exemple allumer des bougies, danser, pleurer la personne décédée, etc.

Au total, 14 activités seront disponibles et il est bien sûr possible de toutes les choisir. Vous pouvez également laisser un message dans votre testament à l’attention des personnes qui le liront et choisir l’émotion que celui-ci provoquera. Vous pourrez aussi léguer des objets de famille à votre entourage, et si vous étiez la dernière personne vivante de votre foyer, vous pouvez choisir de donner vos simflouz à une œuvre caritative ou un autre foyer.

Faucheuse à plein temps

Une fois encore, cette nouvelle extension nous propose de nous plonger dans un tout nouveau monde : Ravenwood. Divisé en trois parties, nous avons tout d’abord Crow’s Crossing qui nous propose des terrains hantés, et vous y croiserez régulièrement des fantômes. Avec son puits à vœux, ses maisons hantées et ses évènements, vous avez de quoi faire dans ce quartier. Si l’ambiance sinistre vous attire, Mourningvale est fait pour vous. Vous pourrez y explorer des cryptes, découvrir le Tarot lors du festival et collectionner les cartes, et peut-être même croiser la Faucheuse en pleine promenade. Si au contraire vous souhaitez un endroit plutôt paisible et plus éloigné des lieux hantés, dans ce cas vous pourrez poser vos valises à Whispering Glen. Proposant le festival de la lune local, beaucoup d’activités vous attendent, et l’on vous concède le fait que l’on apprécie beaucoup ce recoin.

Si vous avez toujours voulu savoir comment se passe le métier de Faucheuse, c’est désormais possible avec la nouvelle carrière interactive de Faucheuse. Devenez stagiaire mortuaire et montez les échelons jusqu’au rang de Faucheuse. Il vous faudra par exemple vous entrainer à faucher sur un mannequin, entretenir votre faux, ou encore analyser les tendances en matière de décès. Mais attention à bien respecter votre quota d’âmes hebdomadaire car la Faucheuse examinera les rapports de fauchage tous les 7 jours. Vous avez accès également à la carrière Personnel des pompes funèbres. Carrière classique qui aboutira après avoir monté les échelons à croque-mort ou responsable des pompes funèbres.

Perdre quelqu’un n’est jamais facile, et pour ne pas oublier cet être cher, vous pouvez choisir de lui établir un mémorial en son honneur avec son portrait. Votre Sim pourra vivre son deuil de 4 manières différentes : Déni, résilience face au deuil, colère et déprime. Tout dépend des traits de caractère de votre Sim ainsi que la relation qu’il entretenait avec le défunt.

Les Sims 4 A la vie A La mort est maintenant disponible sur PC et consoles au prix de 39.99€. Une extension qui n’apporte aucune réelle innovation mais qui fera assurément plaisir aux personnes qui adorent la faucheuse et qui veulent l’incarner au quotidien. Il faut aussi avouer que les nouvelles zones et autres options cosmétiques sont séduisantes, surtout pendant la période d’Halloween. Une extension qui s’apprécie particulièrement le temps de la découverte, mais qui manque de vraie accroche pour faire partie de celles que l’on relance régulièrement.