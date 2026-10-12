Tekken 8 : Yujiro (Baki) vole la vedette à Roger Jr. tandis que le kangourou précise son arrivée en jeu

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Tekken 8 n’est pas sur sa meilleure lancée en ce moment mais l’arrivée de nouveaux DLC permet au moins de remettre le jeu sur le devant de la scène. Le Season Pass en cours prépare en ce moment l’arrivée de Roger Jr. au sein du casting, et comme prévu, le kangourou a montré ses capacités lors d’une vidéo de gameplay diffusée pour l’EVO France qui a eu lieu ce week-end. Mais ce que le public a surtout retenu, c’est la première apparition de Yujiro.

Tekken 8 // Source : Bandai Namco

Un aperçu de la créature la plus puissante du monde

On commence par Roger Jr. qui nous montre en vidéo qu’il a assez de puissance dans les bras pour nous envoyer sur la Lune. Le prochain personnage DLC de Tekken 8 promet d’être aussi amusant à contrôler que technique, en témoigne son moveset qui est présenté dans cette vidéo de gameplay. Vous pourrez jouer avec Roger Jr. dès le 11 novembre si vous êtes possesseurs du Season Pass en cours. Sinon, il faudra simplement patienter jusqu’au 16 novembre prochain pour l’acheter séparément.

Voir le kangourou coller des mandales a beau être toujours marrant, ce qui a le plus attiré l’attention du public dans cette vidéo, c’est le premier aperçu in-game de Yujiro. Le crossover avec le manga Baki prend forme (c’est le cas de le dire) et on a droit à un Yujiro tout en muscle, comme on pouvait s’y attendre, avec un joli slip, un sourire qui fait mal aux joues et un grand écart qui rivalise avec ceux de Jean-Claude Van Damme. Pour le voir en action, il faudra encore attendre un peu, le personnage n’étant pas prévu avant cet hiver à une date encore inconnue, au même titre qu’une nouvelle arène.

Tekken 8 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Tekken 8
Tekken 8
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Date de sortie : 26/01/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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