Tekken 8 : Yujiro (Baki) vole la vedette à Roger Jr. tandis que le kangourou précise son arrivée en jeu

Un aperçu de la créature la plus puissante du monde

On commence par Roger Jr. qui nous montre en vidéo qu’il a assez de puissance dans les bras pour nous envoyer sur la Lune. Le prochain personnage DLC de Tekken 8 promet d’être aussi amusant à contrôler que technique, en témoigne son moveset qui est présenté dans cette vidéo de gameplay. Vous pourrez jouer avec Roger Jr. dès le 11 novembre si vous êtes possesseurs du Season Pass en cours. Sinon, il faudra simplement patienter jusqu’au 16 novembre prochain pour l’acheter séparément.

Voir le kangourou coller des mandales a beau être toujours marrant, ce qui a le plus attiré l’attention du public dans cette vidéo, c’est le premier aperçu in-game de Yujiro. Le crossover avec le manga Baki prend forme (c’est le cas de le dire) et on a droit à un Yujiro tout en muscle, comme on pouvait s’y attendre, avec un joli slip, un sourire qui fait mal aux joues et un grand écart qui rivalise avec ceux de Jean-Claude Van Damme. Pour le voir en action, il faudra encore attendre un peu, le personnage n’étant pas prévu avant cet hiver à une date encore inconnue, au même titre qu’une nouvelle arène.

Tekken 8 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.