Tekken 8 : Armor King débarque sur le ring le 16 octobre et plus tôt sur le Season Pass, la nouvelle Miary Zo arrive cet hiver

Un perso inédit pour clore la saison 2

Succédant au pratiquant du muay-thaï Fahkumram, Armor King s’échauffe en attendant son arrivée sur le ring de Tekken 8 en octobre, et il nous montre qu’il a faim dans un trailer présentant son gameplay, particulièrement apprécié par le public sur place.

Le lutteur professionnel fait la démonstration de ses prises, coups de pied sautés et autres griffounettes. La menace viendra aussi de sa gueule dont émane poison et flammes qui, lorsqu’elles ne touchent pas directement, peuvent renforcer les deux-trois coups suivants. Et c’est dans un duel iconique avec King, dans un octogone entouré d’un public endiablé, que le trailer de gameplay se termine.

Maintenant, et comme on l’a évoqué dans l’introduction, le dernier personnage de la Saison 2 a été annoncé dans la foulée. On accueille même une toute nouvelle combattante dans la famille Tekken. Son nom est Miary Zo, et elle nous vient de Madagascar. C’est d’ailleurs de là que viendra également le stage supplémentaire Baobab Horizon. Cela étant, à part le fait que tous deux arriveront cet hiver, on ne sait pour l’instant rien d’autre. Patience pour découvrir le style de la jeune femme, donc.

Armor King débarquera dans Tekken 8 le 13 octobre pour celles et ceux détenant le Season Pass, puis à l’achat le 16 octobre pour tout le monde.