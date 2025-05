Tekken 8 : Fahkumram rejoint le roster le 7 juillet dans le Season Pass, puis le 10 pour tout le monde, Armor King débarquera cet automne

La saison 2 a été lancée il y a quelques mois pour Tekken 8. Elle a été initiée par l’arrivée de la sœur de Nina Williams, Anna, et on savait déjà qu’elle serait poursuivie par l’arrivée de Fahkumram cet été. Le personnage débarquera donc début juillet, et s’il restait encore à découvrir deux des autres combattants voués à intégrer le casting via le Season 2 Character Pass, on apprend aujourd’hui que le prochain ne sera nul autre qu’Armor King. Le vieux de la vieille occupera la case de l’automne prochain.