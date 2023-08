Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est annoncé par THQ Nordic sur PC, PS5 et Xbox Series

Qui est la dernière Tortue ?

Rappelez-vous, en mars dernier, la rumeur d’un jeu adaptant le récit The Last Ronin avait pointé le bout de son nez. Cette histoire est très appréciée chez les fans de comics Tortues Ninja, et c’est donc THQ Nordic qui a décidé de l’adapter en jeu, dans ce qui serait (aux dernières nouvelles) un AAA orienté action-RPG, s’inspirant notamment de God of War.

C’est durant le THQ Nordic Showcase que l’on a pu découvrir un tout premier teaser pour cette adaptation, avec zéro images de gameplay mais un concept-art à admirer en fin de vidéo.

THQ Nordic a aussi publié un premier synopsis pour le jeu, qui reprendra donc dans les grandes lignes l’histoire du récit que l’on connaît déjà, à savoir la quête de vengeance de la dernière Tortue (on évitera de spoiler l’identité de cette dernière) :

« Qui est le Dernier Ronin ? Dans une ville de New York futuriste ravagée par la bataille, une Tortue solitaire survivante se lance dans une mission apparemment sans espoir, en quête de justice pour la famille qu’elle a perdue. Né de l’esprit des créateurs des Teenage Mutant Ninja Turtles, et basé sur le best-seller créé par Eastman, Waltz, Bishop, Delgado et les Escorza Brothers : l’adaptation officielle en jeu vidéo de Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin. »

On comprend qu’il va falloir se montrer patients pour en savoir plus, puisque seul le développement a été confirmé pour le moment. On sait en revanche que c’est le studio Black Forest Games qui est à l’œuvre ici, à qui l’on doit les récents jeux Destroy All Humans!.

Pour le moment, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est confirmé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.