Tako no Himitsu : Ocean of Secrets – On a joué à cet Action-RPG inspiré des jeux GBA

Conditions de preview : Nous avons parcouru les deux débuts d’aventure disponibles sur la démo Steam, pour un total d’un peu plus d’une heure de jeu.

Golden Era

Qui que l’on soit, quel que soit notre profil de joueur, nous avons tous notre petite Madeleine de Proust, autrement dit notre période ou notre genre favori, souvent découvert au cœur de la jeunesse. Les quarantenaires sont plutôt nostalgiques du catalogue SNES ou PlayStation, quand les trentenaires, eux, sont plus touchés par la Game Boy Color, la Game Boy Advance et la PlayStation 2. Un constat qui explique beaucoup de projets, ces dernières années, mus par une volonté de replonger en enfance le temps d’une expérience vidéoludique. Or, Tako no Himitsu : Ocean of Secrets ne s’en cache pas, sa volonté initiale est purement nostalgique.

Visuellement, c’est comme si l’on y était d’ailleurs, avec des couleurs un peu criardes, du pixel apparent, et des animations relativement rudimentaires. L’interface du jeu, et le contour de l’écran, ne sont pas sans rappeler, par ailleurs, ce que l’on peut trouver chez certains emulateurs (oui, on sait, c’est mal). Il ne faut pas longtemps pour prendre conscience de combien les développeurs sont des amoureux de la période GBA, au point même où, et on aime déjà le résultat, ils sont allés jusqu’à démarcher le mythique compositeur Motoi Sakuraba, dont on ne compte plus les apparitions sur des RPG de renom, de Tales of Phantasia à Baten Kaitos, en passant par l’incroyable Golden Sun. À noter qu’on trouve aussi Masanori Hikichi à la bande son, autre grand nom qu’on connaît notamment pour son travail sur Ys IV.

Voilà qui annonçait, d’emblée, du très bon. Et effectivement, manette en mains, difficile de contredire cette impression, partagée par ailleurs par plus de 2500 contributeurs qui ont permis d’exploser l’objectif de 50 000 euros demandé initialement. Financé en trois jours seulement, d’après la page Kickstarter du projet, Tako no Himitsu a su charmer dès les premières images, ce que l’on comprend aisément. D’ailleurs, l’auteur de cet article, lui-même un grand amoureux de la Game Boy Advance, avait longuement hésité à contribuer à son tour, quelques mois dans le passé. Mais ce n’est pas le sujet.

Tako no Himitsu : Ocean of Secrets est un Action-RPG d’apparence très classique. On peut y incarner deux personnages, au commencement de l’histoire, ce qui donne visiblement deux scénarios distincts, comme le montre la démo. Il sera par la suite possible de jouer jusqu’à trois personnages, entre lesquels on pourra alterner d’une simple pression de gâchette (si vous avez le bon goût de jouer avec une manette, ce que le développeur recommande au lancement de la démo). Il est possible d’attaquer, de sauter, d’attaquer en sautant, et de se déplacer en marchant ou en courant. Par la suite, en trouvant différentes pieuvres, il sera aussi possible d’utiliser certains pouvoirs magiques, aux effets distincts.

Pieuvres qui seront à cajoler dans un menu spécifique, n’étant pas sans rappeler ce que proposait Sonic Adventure 2 avec ses Chao, sans la partie combat toutefois. Une autre référence de l’époque qui fait plaisir, il faut l’avouer. Pour le reste, du peu que nous avons pu en voir, l’aventure s’annonce assez classique, là encore. On nous propose quelques zones assez grandes à explorer, c’est le cas du village que l’on découvre dans les premières minutes en endossant les traits du personnage masculin, mais aussi des donjons, dans lesquels plusieurs énigmes nous attendent. Énigmes à base d’objets à déplacer, ou sur lesquels tirer / taper, par exemple. Mais difficile de s’avancer sur le sujet, vu le peu de mécaniques disponibles dans la démo.

Ce qui nous a le plus marqué, c’est la différence de feeling entre les trois personnages qu’il est possible de jouer dans cette démo. Les deux protagonistes ne se battent pas du tout de la même manière, tandis que le combattant à l’épée, que l’on découvre dans la campagne du protagoniste féminin, a lui aussi son propre style, et même ses propres mouvements. Bien que l’on reste encore un brin dubitatif concernant la plateforme, qui nous a semblé un peu brouillonne (et aurait sans doute semblé plus précise sur GBA d’ailleurs), le tout se joue bien, et on a hâte de voir quelles seront les possibilités à terme.

D’autant que les combats, sans aller jusqu’à égaler ceux d’un Sword of Mana, pour ne citer que lui, demeurent plutôt bien réalisés pour un projet comme celui-ci. Reste à voir ce que donnera le système de progression à base de niveaux, que nous n’avons pu qu’effleurer dans cette démo, et bien sûr la mécanique allant avec les pieuvres. Parce que pour ce qui est du scénario, bien que, là encore, on en ait vu très peu, nous sommes déjà conquis. Rien de bien compliqué à l’horizon, mais on aime à croire que c’est justement le but, histoire de laisser le champ libre aux joueurs pour s’attacher à la petite galerie de personnages disponible.

Difficile de se faire un avis très construit après une si courte session, découpée en deux débuts d’aventures, nous en ayant montré si peu. Mais il faut reconnaître que Tako no Himitsu : Ocean of Secrets est intrigant. On a hâte de découvir son monde plus en profondeur, ses personnages, et son histoire. Seul véritable regret finalement : qu’il ne s’offre pas de cartouche GBA pour les fans les plus hardcore. Enfin là, on chipote.