Tako no Himitsu: Ocean of Secrets : Notre interview avec le créateur du jeu, Christophe Galati

L’héritage du poulpe originel

Tout d’abord, merci pour cette interview ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Bonsoir, je suis Christophe Galati, le créateur de Deneos Games, game designer, scénariste et développeur du jeu. Vous me connaissez peut-être grâce à mon premier jeu, Save me Mr Tako, je suis content de pouvoir enfin vous présenter mon nouveau projet.

Save me Mr Tako a beaucoup fait parler de lui, que ce soit chez nous ou à l’international. Comment avez-vous vécu cette mise en lumière et les retours autour du jeu ?

Save me Mr Tako a été une grande aventure pleine de rebondissement qui a occupé 9 ans de ma vie. Malgré toutes les difficultés que le jeu a pu rencontrer, je suis fier d’avoir pu le re commercialiser en Definitive Edition et du retour critique qu’il a obtenu. J’espère que de plus en plus de gens vont le découvrir avec le temps, et qu’ils me suivront sur mes prochains jeux.

Quelles sont les leçons que vous avez tirées du développement du premier jeu ?

Un des pièges où je suis tombé avec Tako c’était la gestion de la difficulté. Etant mon premier jeu et l’ayant réalisé globalement seul, je n’ai pas pu avoir beaucoup de retours sur le level design et je ne sentais plus vraiment la difficulté à force de refaire les niveaux. C’est quelque chose que je garde en tête pour Tako no Himitsu, qui sera plus accessible. Je sais aussi ce qui a plus dans ma manière de raconter les histoires, j’y vais donc à fond cette fois-ci. Je pense aussi à garder un rythme de vie plus sain à côté du projet, et vais être encore plus vigilant sur avec qui je vais m’associer.

Bercé par les rayons d’un soleil doré

Save me Mr Tako sonnait comme une lettre d’amour à la Game Boy, et ce deuxième jeu semble plus tourné vers la Game Boy Advance. Quels sont les jeux de cette console qui vous ont marqués ?

Mon jeu phare de la Game Boy Advance est Golden Sun, qui est une des références principales de mon nouveau jeu. C’est la console où j’ai découvert Final Fantasy, que j’ai pu faire dans l’ordre (I, II, IV, V et VI). J’ai aussi passé beaucoup de temps sur des jeux comme Pokémon Rubis, Metroid Zero Mission, Mario & Luigi Superstar Saga ou encore Zelda Minish Cap. Vous pourrez trouver plein de références à ces jeux, comme j’ai pu le faire avec la Game Boy dans Tako.

Pouvez-vous rapidement nous présenter le concept de Tako no Himitsu: Ocean of Secrets ?

Tako no Himitsu est un action RPG à l’ancienne, un peu comme si on avait fusionné Golden Sun et Illusion of Time. On y incarne un groupe de 6 personnages, chacun porteur d’un lourd passé. Le thème central du jeu est le secret, autant pour les personnages que pour le monde, comment ils deviennent des ombres dans la vie des gens et comment les gens au pouvoir s’en servent pour gouverner. Dans le monde du jeu, les poulpes ont été effacé de l’histoire. L’un des personnages retrouvera un héros poulpe du passé au début du jeu, c’est ce premier mystère qui lancera son aventure.

Pouvez-vous présenter brièvement les différents personnages du jeu ?

L’objectif du jeu est d’avoir un casting assez varié où tous les personnages sont importants pour l’histoire de la même manière, sans un qui prendrait le rôle de personnage principal, un peu comme dans Final Fantasy VI. Parmi les différents personnages jouables, on retrouve Clive, un apprenti journaliste qui a abandonné ses études. Mylene, la chanteuse numéro un du moment qui est en mission pour diffuser la prophétie de l’Océan et retrouver les poulpes. Karan, une drag queen qui commence sa carrière et veut faire le tour du monde. Valance, un jeune homme ambitieux qui se lance en politique et à la recherche de sa sœur kidnappée par une secte. Pour en citer quelques-uns rapidement.

Quelles sont les particularités de gameplay ?

Le jeu est un action RPG où l’on combat des monstres fait d’ombres en temps réel. On peut constituer un groupe de 3 personnages que l’on peut switcher à tout moment pour s’adapter aux ennemis. On peut lier chaque personnage avec des héros poulpe pour débloquer des magies que l’on peut utiliser à la fois en combat, lors de l’exploration et pour les puzzles, un peu comme les psynergie de Golden Sun. Le joueur doit entraîner et équiper ses personnages, mais aussi les poulpes pour augmenter la puissance des sorts. Il y a aussi des éléments de plateformes et beaucoup de secrets cachés.

Tako no Himitsu: Ocean of Secrets est-il une vraie suite du précédent titre ?

Tako no Himitsu est la suite spirituelle de Save me Mr Tako, comme si on était passé sur la génération suivante de console. On est passé de jeu de plateforme à Action RPG. L’histoire se passe 800 ans après les événements du premier jeu, il ne sera pas nécessaire d’y avoir joué car les choses importantes seront expliquées, mais ceux familiers avec l’univers pourront faire plus de liens et constater l’évolution du monde.

Un nouveau jeu plus ambitieux

Peut-on s’attendre à ce que ce nouveau jeu ait droit à une édition limitée physique lui aussi ?

J’espère qu’on pourra faire une version physique une fois le développement terminé, ça serait super d’avoir la boite et une autre peluche à côté de celle de Tako.

Quelles plateformes et consoles visez-vous pour Tako no Himitsu: Oceans of Secrets ?

Pour l’instant, on se concentre sur la sortie PC via Steam, mais j’espère pouvoir le publier sur Nintendo Switch, ou la prochaine console Nintendo, qui sait comment sera le marché quand le jeu sera prêt à sortir.

Avez-vous une anecdote ou une histoire insolite à raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Le développement du jeu a commencé au Japon en 2019, lorsque j’ai eu la chance de passer 5 mois à Kyoto en devenant le premier créateur de jeux vidéo sélectionné à la résidence artistique Villa Kujoyama. J’ai pu y poser les bases du projet et commencer le prototype. A mon retour en France j’ai dû mettre le projet en pause le temps de sauver Save me Mr Tako et le re commercialiser. Depuis j’ai rassemblé une équipe, je suis en train de monter mon entreprise et on prépare une campagne Kickstarter. Les choses se débloquent enfin pour le projet et j’ai hâte de passer à la vitesse supérieure.

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Merci pour votre soutien sur Save me Mr Tako, je suis content de pouvoir commencer ce nouveau chapitre avec vous. La route avant la sortie du projet est encore longue, n’hésitez pas à suivre le développement du jeu sur les réseaux sociaux, mais surtout à whishlist le jeu sur Steam et Kickstarter car ça sera une aide précieuse pour son avancée. On se donne rendez- vous plus tard cette année pour la campagne Kickstarter !

Nous remercions Christophe Galati d’avoir répondu à nos questions. Si les nombreuses références vous parlent, Tako no Himitsu: Ocean of Secrets pourrait bien être le bonbon nostalgique qui vous fera passer un bon moment.

Tako no Himitsu: Ocean of Secrets est pour l’instant attendu sur PC via Steam. La sortie sur consoles dépendra de la suite alors si le projet vous intéresse, nous vous invitons à le soutenir sur sa page Kickstarter.