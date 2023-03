Baten Kaitos I & II HD Remaster

Baten Kaitos I & II HD Remaster est un remaster du premier Baten Kaitos : Les Ailes Éternelles et l'Océan Perdu et de Baten Kaitos Origins. On retrouve les deux JRPG cultes dans une version remise au goût du jour avec des améliorations visuelles pour ce qui est de l'interface utilisateur ou encore des modèles de personnages, sans parler des fonctionnalités en plus comme la sauvegarde automatique, la possibilité de passer les cinématiques ou encore la fonction automatique pour les combats. En revanche, seul premier Baten Kaitos bénéficie d'une traduction française.