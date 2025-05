Le RPG Tako no Himitsu: Ocean of Secrets continue de rendre hommage à l’ère GBA avec une nouvelle vidéo en français

Lumière sur le gameplay et la bande-son de ce RPG à l’allure retro

Le développement de Tako no Himitsu: Ocean of Secrets a donc pu se poursuivre sur des bases un peu plus sereine grâce au soutien du public, visiblement charmé par cette proposition très nostalgique. On redécouvre le jeu aujourd’hui grâce à une nouvelle bande-annonce entièrement en français, diffusée lors de l’AG French Direct, qui s’attarde sur différents décors très variés que l’on va traverser avec nos six héros et avec lesquels on pourra interagir, notamment via des pouvoirs spéciaux de poulpes qui nous aideront aussi bien pour progresser et résoudre des énigmes que pour se défaire de nos ennemis, dans des combats en temps réel.

Et cette vidéo est surtout un bon moyen de nous laisser découvrir une partie de la bande-son du jeu composée par Marc-Antoine Archier, qui a eu droit à des collègues hors-normes pour ce RPG étant donné que Motoi Sakuraba (Golden Sun, Tales of…) et Masanori Hikichi (Terranigma, Ys IV…) sont venus prêter main-forte pour quelques thèmes.

Pas encore de date de sortie pour ce Tako no Himitsu: Ocean of Secrets, mais une démo est toujours disponible sur Steam si vous souhaitez en avoir un avant-goût.