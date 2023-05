Tako no Himitsu: Ocean of Secrets est le nouveau jeu de Deneos (Save me Mr Tako), premières images

Une vraie lettre d’amour aux action-RPG d’antan

Cette fois-ci, exit la Gameboy traditionnelle et place à l’hommage à la Gameboy Advance avec ce Tako no Himitsu: Ocean of Secrets. Il s’agira d’un action-RPG qui s’inspire des titres du genre, comme on peut le voir avec les premiers extraits de gameplay de ce trailer d’annonce.

On incarnera ici un groupe de personnages avec chaque héros qui disposera de ses propres capacités et sa propre manière d’être joué. Nos protagonistes vont faire la connaissance d’un certain poulpe qui a le pouvoir de mettre en lumière les mensonges des gens. Il faudra partir à l’aventure au côté de ce groupe pour découvrir de nombreux secrets et combattre des monstres qui menacent la paix.

Si vous souhaitez soutenir le projet, restez connectés, puisqu’une page Kickstarter sera bientôt mise en ligne pour débloquer des choses additionnelles pour le jeu.

Tako no Himitsu: Ocean of Secrets n’a pour le moment pas de période de sortie. Il arrivera au moins sur PC via Steam, et vise une sortie sur consoles si cela est possible, sans plus de précisions pour le moment.