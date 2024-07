Essayez dès maintenant la démo

La production de Tako no Himitsu accélère mais Denaos a désormais besoin de vous. La campagne de financement participatif vient d’être lancée avec un objectif de 50 000 €, loin d’être déraisonnable puisque le projet a déjà réuni plus de 16 000 € au moment où l’on écrit ces lignes. Pour mieux nous représenter son concept, Deneos a publié un nouveau trailer du jeu.

Ce titre très inspiré des RPG de la Game Boy Advance est une suite spirituelle de Save Me Mr Tako, dans laquelle le monde est en paix depuis la guerre entre les humains et les poulpes, du moins jusqu’à l’apparition de failles mystérieuses liées à un tout aussi énigmatique Temple de l’Ordre. Histoire de marquer encore un peu plus son attachement aux jeux de la GBA, Tako no Himitsu aura droit à deux pistes imaginées par Motoi Sakuraba (Golden Sun) et Masanori Hikichi (Terranigma), tandis que Marc Antoine Archier (Save Me Mr Tako) s’occupera du gros de la bande-son.

Si vous souhaitez découvrir le jeu par vous-mêmes avant de participer au financement, vous pouvez vous rendre sur Steam afin de télécharger une démo. Celle-ci dure autour de 90 minutes et vous donne accès aux deux premiers chapitres du jeu.

Ce Kickstarter nous permet aussi de confirmer que la Switch est également visée en plus de la version Steam. Une version physique sera également au programme, distribuée par Pix’n Love. Elle contiendra :

Le jeu sur Nintendo Switch

Une jaquette réversible

Un porte-clé

Un set de stickers

Une édition collector est aussi listée sur la page Kickstarter avec un artbook, la bande-son et des cartes de personnages en plus.