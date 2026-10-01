Système de vidéosurveillance Silent Hill : Townfall : Comment résoudre l’énigme dans la SWDP alternative ?

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Après avoir obtenu la carte d’accès permettant d’ouvrir le volet dans la SWDP alternative, dans le chapitre « Nouvel essai » de la partie 6 « Simon » , vous pénétrez dans une salle où se trouvent deux terminaux de commandes, l’un d’entre eux étant dédié à la vidéosurveillance. Là où une énigme particulièrement difficile vous attend, c’est pourquoi nous vous proposons de vous aider à la résoudre, pas à pas, au détour de cette astuce de Silent Hill : Townfall.

Le terminal de contrôle de la vidéosurveillance du SWDP alternatif dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Décrypter les différents messages du système de vidéosurveillance dans Silent Hill : Townfall

Après la cinématique, approchez-vous du terminal qui se trouve à droite en entrant dans la pièce, et prenez le temps de récupérer l’indice avec le document intitulé « Commande des systèmes à distance ». Un document qui met d’ailleurs en évidence le chiffre 246, associé à une certaine ligne auxiliaire B…, et qui nous sera utile un peu plus tard.

Commencez par allumer le terminal en activant les deux interrupteurs indiqués, puis familiarisez-vous avec l’appareil. A commencer par l’écran, à gauche, où il est possible de passer d’une caméra à l’autre afin d’observer différents éléments : filtre, servomoteurs longue portée, systèmes de régulation, générateur de secours, vannes. A droite, se trouve une sorte de télécopieur avec un clavier comportant des touches aux symboles incompréhensibles.

En fait, le but consiste à lire chaque message notifié par le télécopieur en vue d’accomplir les tâches qui vous sont proposées, aussi mystérieux soient-ils…, mais nous vous aidons justement à les décrypter, un par un et étape par étape :

Message 1 : Ouvrir la vanne B

Silent hill townfall enigme videosurveillance 08 8

  • Sélectionnez la caméra 005, zoomez sur la vanne B et notez le numéro 254.
  • Sur le clavier à droite, appuyez sur la toute première touche dans le coin supérieur gauche, puis sur le bouton avec un symbole de valve.
  • Tapez le code 254 et validez en appuyant sur « Entrée ».

Message 2 : Démarrer le filtre

Silent hill townfall enigme videosurveillance 13 13

  • Sélectionnez cette fois la caméra 000 et notez le numéro 103.
  • Appuyez sur le premier bouton de la deuxième rangée.
  • Puis, sur le bouton tout à droite, sur la troisième rangée.
  • Saisir le code 103 et validez en appuyant sur « Entrée ».

Message 3 : Purger la conduite auxiliaire B

Silent hill townfall enigme videosurveillance 18 18

Cette tâche vous demandera de retourner explorer les couloirs de la SWDP alternative, avec tous les dangers que cela comportera, car de nombreux ennemis rôdent dans les parages… Tout d’abord, servez-vous du code indiqué dans ce message (0825) pour déverrouiller le casier qui se trouve dans cette pièce. Récupérez-y quelques chevrotines, et surtout la clé AUX.

Dès lors, rendez-vous dans la salle AUX et déverrouillez la porte à l’aide de la clé. Une fois à l’intérieur, résolvez l’énigme des vannes pour ouvrir manuellement les conduites auxiliaires avant de revenir dans la salle de vidéosurveillance.

De retour dans la salle de vidéosurveillance, il s’agit désormais de purger la ligne auxiliaire B via le terminal :

  • Appuyez sur le deuxième bouton en partant de la gauche, sur la deuxième rangée.
  • Puis, sur le bouton tout à droite sur la quatrième rangée.
  • Souvenez-vous du code 246 associé à la ligne auxiliaire B sur la feuille de commande des systèmes à distance que vous avez consulté plus tôt, et validez en appuyant sur « Entrée ».

Message n°4 : Arrêter le régulateur

Silent hill townfall enigme videosurveillance 29 29

  • Sélectionnez la caméra 002 et retenez le numéro 781 inscrit sur le plan de travail à droite.
  • Appuyez sur le bouton tout à gauche, sur la quatrième rangée.
  • Puis, sur le troisième bouton en partant de la gauche, également sur la quatrième rangée.
  • Entrez le code 781 et validez avec la touche « Entrée ».

Message n°5 : Déverrouiller la porte menant à la vanne F

Silent hill townfall enigme videosurveillance 34 34

  • Sélectionnez la caméra 004 et notez le numéro 592 (celui au-dessus de la porte à droite, et non celui de la vanne F).
  • Appuyez sur le deuxième bouton en partant de la gauche, sur la quatrième rangée.
  • Puis, sur le troisième bouton en partant de la gauche, sur la première rangée.
  • Et validez le code 592 à l’aide du clavier.

Message n°6 : Ouvrir manuellement la vanne F

Silent hill townfall enigme videosurveillance 39 39

Maintenant que la porte est ouverte, vous voilà à nouveau contraint de quitter cette salle, le temps de vous rendre sur place. Repérez l’endroit où se trouvait le générateur sur votre carte, au 1er étage de la SWDP alternative, et allez dans la salle opposée. Là, approchez-vous de la vanne F et tournez la valve avant de retourner dans la salle de vidéosurveillance pour en finir avec cette énigme. Cependant, pas de répit, puisque vous enchaînez avec une autre énigme : la procédure de libération des pinces.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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