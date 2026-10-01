Système de vidéosurveillance Silent Hill : Townfall : Comment résoudre l’énigme dans la SWDP alternative ?

Décrypter les différents messages du système de vidéosurveillance dans Silent Hill : Townfall

Après la cinématique, approchez-vous du terminal qui se trouve à droite en entrant dans la pièce, et prenez le temps de récupérer l’indice avec le document intitulé « Commande des systèmes à distance ». Un document qui met d’ailleurs en évidence le chiffre 246, associé à une certaine ligne auxiliaire B…, et qui nous sera utile un peu plus tard.

Commencez par allumer le terminal en activant les deux interrupteurs indiqués, puis familiarisez-vous avec l’appareil. A commencer par l’écran, à gauche, où il est possible de passer d’une caméra à l’autre afin d’observer différents éléments : filtre, servomoteurs longue portée, systèmes de régulation, générateur de secours, vannes. A droite, se trouve une sorte de télécopieur avec un clavier comportant des touches aux symboles incompréhensibles.

En fait, le but consiste à lire chaque message notifié par le télécopieur en vue d’accomplir les tâches qui vous sont proposées, aussi mystérieux soient-ils…, mais nous vous aidons justement à les décrypter, un par un et étape par étape :

Message 1 : Ouvrir la vanne B

Sélectionnez la caméra 005, zoomez sur la vanne B et notez le numéro 254.

Sur le clavier à droite, appuyez sur la toute première touche dans le coin supérieur gauche, puis sur le bouton avec un symbole de valve.

Tapez le code 254 et validez en appuyant sur « Entrée ».

Message 2 : Démarrer le filtre

Sélectionnez cette fois la caméra 000 et notez le numéro 103.

Appuyez sur le premier bouton de la deuxième rangée.

Puis, sur le bouton tout à droite, sur la troisième rangée.

Saisir le code 103 et validez en appuyant sur « Entrée ».

Message 3 : Purger la conduite auxiliaire B

Cette tâche vous demandera de retourner explorer les couloirs de la SWDP alternative, avec tous les dangers que cela comportera, car de nombreux ennemis rôdent dans les parages… Tout d’abord, servez-vous du code indiqué dans ce message (0825) pour déverrouiller le casier qui se trouve dans cette pièce. Récupérez-y quelques chevrotines, et surtout la clé AUX.

Dès lors, rendez-vous dans la salle AUX et déverrouillez la porte à l’aide de la clé. Une fois à l’intérieur, résolvez l’énigme des vannes pour ouvrir manuellement les conduites auxiliaires avant de revenir dans la salle de vidéosurveillance.

De retour dans la salle de vidéosurveillance, il s’agit désormais de purger la ligne auxiliaire B via le terminal :

Appuyez sur le deuxième bouton en partant de la gauche, sur la deuxième rangée.

Puis, sur le bouton tout à droite sur la quatrième rangée.

Souvenez-vous du code 246 associé à la ligne auxiliaire B sur la feuille de commande des systèmes à distance que vous avez consulté plus tôt, et validez en appuyant sur « Entrée ».

Message n°4 : Arrêter le régulateur

Sélectionnez la caméra 002 et retenez le numéro 781 inscrit sur le plan de travail à droite.

Appuyez sur le bouton tout à gauche, sur la quatrième rangée.

Puis, sur le troisième bouton en partant de la gauche, également sur la quatrième rangée.

Entrez le code 781 et validez avec la touche « Entrée ».

Message n°5 : Déverrouiller la porte menant à la vanne F

Sélectionnez la caméra 004 et notez le numéro 592 (celui au-dessus de la porte à droite, et non celui de la vanne F).

Appuyez sur le deuxième bouton en partant de la gauche, sur la quatrième rangée.

Puis, sur le troisième bouton en partant de la gauche, sur la première rangée.

Et validez le code 592 à l’aide du clavier.

Message n°6 : Ouvrir manuellement la vanne F

Maintenant que la porte est ouverte, vous voilà à nouveau contraint de quitter cette salle, le temps de vous rendre sur place. Repérez l’endroit où se trouvait le générateur sur votre carte, au 1er étage de la SWDP alternative, et allez dans la salle opposée. Là, approchez-vous de la vanne F et tournez la valve avant de retourner dans la salle de vidéosurveillance pour en finir avec cette énigme. Cependant, pas de répit, puisque vous enchaînez avec une autre énigme : la procédure de libération des pinces.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.