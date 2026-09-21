Silent Hill : Townfall | Guide complet

Guide Silent Hill : Townfall

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos soluces, guides et autres astuces sur Silent Hill : Townfall. Notez que cette section sera régulièrement mise à jour, donc n’hésitez pas à revenir la consulter dans les jours et semaines à venir.

Toutes les énigmes

Vous retrouverez ci-dessous la solution des différentes énigmes de Silent Hill : Townfall, et pour vous faciliter la tâche, celles-ci sont présentées dans l’ordre d’apparition en jeu.

A venir

Tous les collectibles

Ici, vous trouverez l’emplacement de tous les collectibles de Silent Hill : Townfall, classés par catégories.

Tous les documents (succès/trophée « Fouille méthodique »)

Toutes les cartes postales étranges (succès/trophée « Souvenirs flous »)

Tous les numéros de téléphone (succès/trophée « Appels compulsifs »)

Toutes les fins

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Astuces

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FAQ Silent Hill : Townfall

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à Silent Hill : Townfall. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les dans les commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de Silent Hill : Townfall

Silent Hill : Townfall se présente comme un jeu d’horreur psychologique en vue à la première personne, autrement appelé survival horror dans le jargon vidéoludique. Co-édité sous la bannière de Konami et d’Annapurna Interactive, le titre est développé par Screen Burn (anciennement No Code), un studio écossais connu pour son travail sur Stories Untold ou Observation, deux jeux narratifs à l’ambiance particulièrement pesante.

Côté scénario, Silent Hill : Townfall plante son contexte en 1996, sur l’île écossaise de St. Amelia, là où le joueur incarne Simon Ordell, un homme rappelé sur les lieux pour « tout arranger ». Alors qu’un épais (et emblématique) brouillard enveloppe la ville, déserte en apparence, Simon se retrouve confronté à un endroit aussi étrange qu’inquiétant, cherchant justement à comprendre ce qui le lie à ce lieu et à ses habitants. Au fil de son aventure, les fragments d’un passé commencent à refaire surface, à l’image des mystérieux signaux instables captés par son CRTV, un téléviseur de poche. Entre exploration, affrontements et énigmes en tous genres, il n’aura finalement pas d’autre choix que de tenter de percer les mystères de St. Amelia et de comprendre ce qui se trame sur cette île. A noter également que vos actions influeront sur le déroulement de l’histoire, celle-ci pouvant ainsi aboutir à plusieurs fins différentes.

Quand et où sort Silent Hill : Townfall ?

Silent Hill : Townfall sort le 24 septembre 2026, uniquement sur PS5 du côté des consoles, et sur PC via les plateformes Steam et Epic Games Store.

Silent Hill : Townfall dispose-t-il d’une version française ?

Non, pas complètement puisque le jeu de Konami est uniquement doublé en anglais. Toutefois, il dispose d’une interface et de sous-titres en français.

Faut-il avoir joué aux épisodes précédents avant de se lancer dans Silent Hill : Townfall ?

Non, Screen Burn affirme qu’il s’agit d’un jeu à part entière, avec une histoire indépendante qui se déroule dans un lieu inédit (St. Amelia en Écosse), et qui plus est, met en scène un tout nouveau protagoniste (Simon Ordell).

Quelle est la durée de vie estimée du jeu ?

Toujours selon le studio écossais, il faut compter entre 10 et 14 heures pour venir à bout de Silent Hill : Townfall, une durée qui pourra toutefois varier en fonction de la manière d’aborder l’aventure, entre infiltration et approche plus brutale. A cela s’ajoutent 5 fins différentes, dont 3 principales et 2 secrètes, ce qui offre une certaine rejouabilité.

Le jeu est-il doté d’un New Game + ?

Oui, Silent Hill : Townfall propose un New Game + permettant aux joueurs de relancer une nouvelle partie, et cela d’autant plus que le jeu dispose de plusieurs fins.

Silent Hill : Townfall propose-t-il-différents modes de difficulté ?

Silent Hill : Townfall propose 3 modes de difficulté :

Histoire : Les ennemis sont moins nombreux, plus faibles et infligent moins de dégâts. Convient particulièrement aux joueurs recherchant une expérience essentiellement narrative.

: Les ennemis sont moins nombreux, plus faibles et infligent moins de dégâts. Convient particulièrement aux joueurs recherchant une expérience essentiellement narrative. Normal : Correspond au mode pour lequel le jeu a été conçu avec des combats et une furtivité équilibrés.

: Correspond au mode pour lequel le jeu a été conçu avec des combats et une furtivité équilibrés. Cauchemar : Les ennemis sont plus nombreux, plus résistants et infligent plus de dégâts. Ils sont également capables de distinguer votre lampe torche dans l’obscurité. En bref, votre survie dépendra de votre discrétion, mais aussi de votre gestion des ressources.

A noter que vous pouvez modifier la difficulté à n’importe quel moment durant votre aventure.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 11 (64 bits)

Processeur : AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7-8700K

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVidia GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600

DirectX : Version 12

Espace disque : 75 Go d’espace disque disponible

Carte son : Windows Compatible Audio Device

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 11 (64 bits)

Processeur : AMD Ryzen 7 5700X / Intel i7-9700K

Mémoire vive : 32 Go de RAM

Carte graphique : NVidia Geforce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT

DirectX : Version 12

Espace disque : 75 Go d’espace disque disponible

Carte son : Windows Compatible Audio Device

Quelles sont les différentes éditions de Silent Hill : Townfall ?

Édition Standard – 49,99€

Jeu complet

Avec un bonus en cas de précommande :

Style CRTV rouillé

Style CRTV édition plage (exclusivement sur PS5)

Édition Deluxe – 59,99€ (uniquement en version numérique)

Jeu complet

Tenue alternative de Simon

Bande originale numérique

Artbook numérique

Avec un bonus en cas de précommande :

Style CRTV rouillé

Style CRTV édition plage (exclusivement sur PS5)

Accès anticipé de 48 heures

Où acheter Silent Hill : Townfall au meilleur prix ?

En bref

Silent Hill : Townfall

Éditeur : Annapurna Interactive / Konami

Développeur : Screen Burn Interactive

Genre : Survival horror

Prix : Entre 49,99€ et 59,99€ selon les éditions

Console : PS5 / PC

Date de sortie : 24 septembre 2026

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