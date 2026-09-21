Silent Hill : Townfall | Guide complet

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Est-il encore besoin de présenter Silent Hill ? Initialement sortie en 1999 avec un premier opus devenu culte, la franchise horrifique de Konami a depuis marqué plusieurs générations de joueurs à travers des titres qui se sont succédés au fil des années, jusqu’à s’imposer aujourd’hui comme une référence du survival horror. Après Silent Hill f en 2025, c’est donc au tour de Silent Hill : Townfall de débarquer en tant que spin-off, avec une particularité de taille : celle de se jouer en vue à la première personne, une première dans l’histoire de la série. Quant au brouillard, élément indissociable de l’identité de la licence, il sera toujours de la partie. Et pour ne pas vous y perdre, nous vous proposons un guide complet du jeu, que ce soit pour vous aider à résoudre les énigmes, pour dénicher tous les collectibles, ou encore pour profiter de quelques astuces.

Silent Hill : Townfall // Source : Konami

Guide Silent Hill : Townfall

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos soluces, guides et autres astuces sur Silent Hill : Townfall. Notez que cette section sera régulièrement mise à jour, donc n’hésitez pas à revenir la consulter dans les jours et semaines à venir.

Toutes les énigmes

Vous retrouverez ci-dessous la solution des différentes énigmes de Silent Hill : Townfall, et pour vous faciliter la tâche, celles-ci sont présentées dans l’ordre d’apparition en jeu.

A venir

Tous les collectibles

Ici, vous trouverez l’emplacement de tous les collectibles de Silent Hill : Townfall, classés par catégories.

  • Tous les documents (succès/trophée « Fouille méthodique »)
  • Toutes les cartes postales étranges (succès/trophée « Souvenirs flous »)
  • Tous les numéros de téléphone (succès/trophée « Appels compulsifs »)

Toutes les fins

A venir

Astuces

A venir

FAQ Silent Hill : Townfall

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à Silent Hill : Townfall. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les dans les commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de Silent Hill : Townfall

Silent Hill : Townfall se présente comme un jeu d’horreur psychologique en vue à la première personne, autrement appelé survival horror dans le jargon vidéoludique. Co-édité sous la bannière de Konami et d’Annapurna Interactive, le titre est développé par Screen Burn (anciennement No Code), un studio écossais connu pour son travail sur Stories Untold ou Observation, deux jeux narratifs à l’ambiance particulièrement pesante.

Côté scénario, Silent Hill : Townfall plante son contexte en 1996, sur l’île écossaise de St. Amelia, là où le joueur incarne Simon Ordell, un homme rappelé sur les lieux pour « tout arranger ». Alors qu’un épais (et emblématique) brouillard enveloppe la ville, déserte en apparence, Simon se retrouve confronté à un endroit aussi étrange qu’inquiétant, cherchant justement à comprendre ce qui le lie à ce lieu et à ses habitants. Au fil de son aventure, les fragments d’un passé commencent à refaire surface, à l’image des mystérieux signaux instables captés par son CRTV, un téléviseur de poche. Entre exploration, affrontements et énigmes en tous genres, il n’aura finalement pas d’autre choix que de tenter de percer les mystères de St. Amelia et de comprendre ce qui se trame sur cette île. A noter également que vos actions influeront sur le déroulement de l’histoire, celle-ci pouvant ainsi aboutir à plusieurs fins différentes.

Quand et où sort Silent Hill : Townfall ?

Silent Hill : Townfall sort le 24 septembre 2026, uniquement sur PS5 du côté des consoles, et sur PC via les plateformes Steam et Epic Games Store.

Silent Hill : Townfall dispose-t-il d’une version française ?

Non, pas complètement puisque le jeu de Konami est uniquement doublé en anglais. Toutefois, il dispose d’une interface et de sous-titres en français.

Faut-il avoir joué aux épisodes précédents avant de se lancer dans Silent Hill : Townfall ?

Non, Screen Burn affirme qu’il s’agit d’un jeu à part entière, avec une histoire indépendante qui se déroule dans un lieu inédit (St. Amelia en Écosse), et qui plus est, met en scène un tout nouveau protagoniste (Simon Ordell).

Quelle est la durée de vie estimée du jeu ?

Toujours selon le studio écossais, il faut compter entre 10 et 14 heures pour venir à bout de Silent Hill : Townfall, une durée qui pourra toutefois varier en fonction de la manière d’aborder l’aventure, entre infiltration et approche plus brutale. A cela s’ajoutent 5 fins différentes, dont 3 principales et 2 secrètes, ce qui offre une certaine rejouabilité.

Le jeu est-il doté d’un New Game + ?

Oui, Silent Hill : Townfall propose un New Game + permettant aux joueurs de relancer une nouvelle partie, et cela d’autant plus que le jeu dispose de plusieurs fins.

Silent Hill : Townfall propose-t-il-différents modes de difficulté ?

Silent Hill : Townfall propose 3 modes de difficulté :

  • Histoire : Les ennemis sont moins nombreux, plus faibles et infligent moins de dégâts. Convient particulièrement aux joueurs recherchant une expérience essentiellement narrative.
  • Normal : Correspond au mode pour lequel le jeu a été conçu avec des combats et une furtivité équilibrés.
  • Cauchemar : Les ennemis sont plus nombreux, plus résistants et infligent plus de dégâts. Ils sont également capables de distinguer votre lampe torche dans l’obscurité. En bref, votre survie dépendra de votre discrétion, mais aussi de votre gestion des ressources.

A noter que vous pouvez modifier la difficulté à n’importe quel moment durant votre aventure.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Configuration minimale

  • Système d’exploitation : Windows 11 (64 bits)
  • Processeur : AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7-8700K
  • Mémoire vive : 16 Go de RAM
  • Carte graphique : NVidia GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600
  • DirectX : Version 12
  • Espace disque : 75 Go d’espace disque disponible
  • Carte son : Windows Compatible Audio Device

Configuration recommandée

  • Système d’exploitation : Windows 11 (64 bits)
  • Processeur : AMD Ryzen 7 5700X / Intel i7-9700K
  • Mémoire vive : 32 Go de RAM
  • Carte graphique : NVidia Geforce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT
  • DirectX : Version 12
  • Espace disque : 75 Go d’espace disque disponible
  • Carte son : Windows Compatible Audio Device

Quelles sont les différentes éditions de Silent Hill : Townfall ?

Silent hill townfall editions 1

Tableau des différentes éditions de Silent Hill : Townfall // Source : Konami

Édition Standard – 49,99€

  • Jeu complet

Avec un bonus en cas de précommande :

  • Style CRTV rouillé
  • Style CRTV édition plage (exclusivement sur PS5)
Silent hill townfall bonus preco standard 2

Bonus de précommande de la version Standard de Silent Hill : Townfall // Source : Konami

Édition Deluxe – 59,99€ (uniquement en version numérique)

  • Jeu complet
  • Tenue alternative de Simon
  • Bande originale numérique
  • Artbook numérique
Silent hill townfall deluxe digital 3

Contenu de l’édition Deluxe de Silent Hill : Townfall // Source : Konami

Avec un bonus en cas de précommande :

  • Style CRTV rouillé
  • Style CRTV édition plage (exclusivement sur PS5)
  • Accès anticipé de 48 heures
Silent hill townfall deluxe digital bonus preco 4

Contenu et bonus de précommande de l’édition Deluxe de Silent Hill : Townfall // Source : Konami

Où acheter Silent Hill : Townfall au meilleur prix ?

En bref

Silent Hill : Townfall
Éditeur : Annapurna Interactive / Konami
Développeur : Screen Burn Interactive
Genre : Survival horror
Prix : Entre 49,99€ et 59,99€ selon les éditions
Console : PS5 / PC
Date de sortie : 24 septembre 2026
PEGI 16

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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