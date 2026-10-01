Code de la porte de l’Administration – Silent Hill : Townfall

Comment ouvrir la porte de l’Administration au 1er étage de la Tour CEG de Silent Hill : Townfall ?

Juste avant de rejoindre la mezzanine au 1er étage du Siège de CEG de Silent Hill : Townfall pour y récupérer les diapositives relatives à l’énigme du projecteur, repérez le local rattaché à l’Administration sur votre carte, et approchez-vous de la porte verrouillée.

Pour connaître la combinaison, jetez un coup d’œil au « Message de Richard », un indice récupéré un peu plus tôt dans le Service des Relations Publiques qui indique le code correspondant : 4512.

Tapez-le sur le digicode afin de déverrouiller la porte. A l’intérieur, vous trouverez de la gaze et des chevrotines sur le sol, juste au pied du cadavre. Encore et toujours de quoi recharger votre fusil de chasse et confectionner quelques soins supplémentaires.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.