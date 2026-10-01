Code de la porte de l’Administration – Silent Hill : Townfall

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En explorant le 1er étage de la Tour CEG durant le chapitre « Autre tentative » de la partie 5 « Richard » de Silent Hill : Townfall, vous tomberez probablement sur une autre porte verrouillée, celle de l’Administration. Mais pour entrer dans cette pièce, et y récupérer davantage de ressources, encore faut-il connaître le code, ce que nous vous expliquons justement au détour de ces quelques lignes.

La porte de l'Administration dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Comment ouvrir la porte de l’Administration au 1er étage de la Tour CEG de Silent Hill : Townfall ?

Juste avant de rejoindre la mezzanine au 1er étage du Siège de CEG de Silent Hill : Townfall pour y récupérer les diapositives relatives à l’énigme du projecteur, repérez le local rattaché à l’Administration sur votre carte, et approchez-vous de la porte verrouillée.

Pour connaître la combinaison, jetez un coup d’œil au « Message de Richard », un indice récupéré un peu plus tôt dans le Service des Relations Publiques qui indique le code correspondant : 4512.

Tapez-le sur le digicode afin de déverrouiller la porte. A l’intérieur, vous trouverez de la gaze et des chevrotines sur le sol, juste au pied du cadavre. Encore et toujours de quoi recharger votre fusil de chasse et confectionner quelques soins supplémentaires.

Silent hill townfall code porte administration 05 5

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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