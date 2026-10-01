Procédure de libération des pinces Silent Hill : Townfall : Quelle est la solution dans la SWDP alternative ?

Comment libérer les pinces dans la SWDP alternative dans Silent Hill : Townfall ?

Dans la salle de vidéosurveillance de Silent Hill : Townfall, commencez par prendre l’indice dans l’imprimante, un document qui n’est autre que la procédure à suivre pour libérer les pinces que vous voyez devant vous. Approchez-vous ensuite de l’autre terminal de commandes, juste en face du système de vidéosurveillance, et suivez simplement les instructions :

1 – Réglez le contrôle de la pression sur « Défini ».

2 – Activez les notifications pour « Active/Toutes ».

3 – Identifiez le modèle du panneau (920CEG) et paramétrez l’équilibrage de tension sur « Intermédiaire » à gauche comme à droite.

4 – Paramétrez l’arrêt sur « Désenclenché ».

5 – Réglez le flux d’intubation sur « Aucun ».

6 – Regardez ensuite les pinces de plus près pour identifier une lettre suivie d’un numéro, et entrez donc D71 en guise d’identifiant de connexion de pince.

7 – Configurez les interrupteurs de signalement correspondant à la lettre D, et activez donc le premier, le troisième et le dernier interrupteur.

8 – Réglez la configuration de l’alimentation jusqu’à ce que le voyant lumineux de la batterie s’allume, soit en positionnant le curseur de la batterie 1 sur B, et celui de la batterie 2 sur C.

9 – Maintenant que tous les réglages sont effectués, l’indicateur « Relâcher » passe au vert, signe que vous pouvez désormais appuyer sur le bouton pour libérer les pinces.

Dès lors, il ne vous reste plus qu’à descendre dans la salle et à tourner la valve pour en finir avec cette dernière énigme du jeu.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.