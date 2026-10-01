Énigme de la torchère de gaz Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la Tour CEG alternative ?

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Au tout début du chapitre « Arrangez ça » de la partie 6, alors que vous débarquez dans une version alternative de la Tour CEG avec Simon, l’objectif consiste à allumer une torchère de gaz. Comment ? En suivant notre astuce dédiée à cette nouvelle énigme de Silent Hill : Townfall.

La torchère de gaz dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Couper l’alarme dans la Tour CEG alternative de Silent Hill : Townfall

Tout d’abord, il s’agit de couper l’alarme qui retentit. Commencez par récupérer l’indice sur le plan de travail à droite, puis filez à gauche en direction de l’ascenseur pour monter au 2ème niveau.

Une fois en haut, avancez jusqu’au poste de contrôle et prenez la clé des commandes dans le petit boîtier à moitié rouillé.

N’ayant rien de plus à faire ici pour le moment, redescendez au rez-de-chaussée et interagissez avec l’interface de commande de l’alarme au niveau du poste de contrôle, à gauche de la valve rouge. Là, insérez la clé dans la serrure pour déverrouiller les commandes. Repérez alors le code d’alarme sur l’écran (77289) et cherchez le code correspondant sur la feuille de référence précédemment obtenue. Entrez alors le code A5-D7 et appuyez sur « OK » pour couper l’alarme. Comme on dit, ça fait du bien quand ça s’arrête !

Aligner les tuyaux de la torchère de gaz

Toujours au niveau du poste de contrôle, regardez à droite de la valve, et interagissez avec le clavier. Entrez le code E3E3 (celui qui est griffonné en haut de la feuille de référence), et appuyez sur « OK » pour libérer les pinces rotatives.

Il s’agit désormais d’aligner correctement les différentes sections de tuyaux autour de la structure métallique de la torchère, de l’entrée à la sortie, en suivant ces étapes, et comme le montrent nos images ci-dessous :

  • Section 1 : Au rez-de-chaussée, tournez la valve deux fois vers la gauche ou vers la droite.
  • Section 2 : Montez ensuite au 2ème niveau, et tournez la valve une seule fois vers la gauche.
  • Section 3 : Au 3ème niveau, tournez à nouveau la valve deux fois vers la gauche ou vers la droite.
  • Section 4 : Enfin, montez au 4ème niveau et tournez la valve comme précédemment (deux fois vers la gauche ou vers la droite) pour positionner correctement l’ensemble des tuyaux.

Ceci étant fait, redescendez au rez-de-chaussée, retournez au poste de contrôle et appuyez sur « Arrivée gaz », puis sur « Test du débit » pour voir tous les voyants passer au vert. Il ne vous reste plus qu’à « allumer » la torchère pour en finir avec cette énigme et FUIR !

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

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Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
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Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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