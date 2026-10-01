Énigme de la torchère de gaz Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la Tour CEG alternative ?

Couper l’alarme dans la Tour CEG alternative de Silent Hill : Townfall

Tout d’abord, il s’agit de couper l’alarme qui retentit. Commencez par récupérer l’indice sur le plan de travail à droite, puis filez à gauche en direction de l’ascenseur pour monter au 2ème niveau.

Une fois en haut, avancez jusqu’au poste de contrôle et prenez la clé des commandes dans le petit boîtier à moitié rouillé.

N’ayant rien de plus à faire ici pour le moment, redescendez au rez-de-chaussée et interagissez avec l’interface de commande de l’alarme au niveau du poste de contrôle, à gauche de la valve rouge. Là, insérez la clé dans la serrure pour déverrouiller les commandes. Repérez alors le code d’alarme sur l’écran (77289) et cherchez le code correspondant sur la feuille de référence précédemment obtenue. Entrez alors le code A5-D7 et appuyez sur « OK » pour couper l’alarme. Comme on dit, ça fait du bien quand ça s’arrête !

Aligner les tuyaux de la torchère de gaz

Toujours au niveau du poste de contrôle, regardez à droite de la valve, et interagissez avec le clavier. Entrez le code E3E3 (celui qui est griffonné en haut de la feuille de référence), et appuyez sur « OK » pour libérer les pinces rotatives.

Il s’agit désormais d’aligner correctement les différentes sections de tuyaux autour de la structure métallique de la torchère, de l’entrée à la sortie, en suivant ces étapes, et comme le montrent nos images ci-dessous :

Section 1 : Au rez-de-chaussée, tournez la valve deux fois vers la gauche ou vers la droite.

Section 2 : Montez ensuite au 2ème niveau, et tournez la valve une seule fois vers la gauche.

Section 3 : Au 3ème niveau, tournez à nouveau la valve deux fois vers la gauche ou vers la droite.

Section 4 : Enfin, montez au 4ème niveau et tournez la valve comme précédemment (deux fois vers la gauche ou vers la droite) pour positionner correctement l’ensemble des tuyaux.

Ceci étant fait, redescendez au rez-de-chaussée, retournez au poste de contrôle et appuyez sur « Arrivée gaz », puis sur « Test du débit » pour voir tous les voyants passer au vert. Il ne vous reste plus qu’à « allumer » la torchère pour en finir avec cette énigme et FUIR !

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.