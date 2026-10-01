Énigme des vannes de la salle AUX Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la SWDP alternative ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

0

Dans le cadre de l’énigme du système de vidéosurveillance dans le chapitre « Nouvel essai » de la partie 6 de Silent Hill : Townfall, vous avez pour mission d’ouvrir manuellement les conduites auxiliaires. Dans la salle AUX, vous vous retrouvez alors face à un réseau de tuyaux composé de différentes vannes, ce qui fait donc l’objet d’une nouvelle énigme. Une énigme dans l’énigme en quelque sorte… Quoiqu’il en soit, nous vous proposons de retrouver ici la solution.

Les vannes de la salle AUX dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Comment ouvrir les conduites auxiliaires dans Silent Hill : Townfall ?

En arrivant dans la salle AUX, commencez par fouiller l’armoire pour récupérer la disquette AUX, et insérez-la dans le lecteur de disque à côté de l’ordinateur.

Ouvrez le fichier intitulé « Lignes auxiliaires » pour découvrir un véritable charabia composé de 3 séries de tirets horizontaux et verticaux. En fait, une ligne représente une suite de vannes, un tiret vertical correspondant à une vanne ouverte, tandis que le tiret horizontal signifie que la vanne doit rester fermée.

Silent hill townfall enigme vannes aux 05 5

Commencez donc par la ligne 1, en bas, en partant du mur près de l’armoire, et suivez les flèches blanches jusqu’au bout tout en ouvrant les bonnes vannes, soit la première, la troisième et la quatrième, la sixième, et enfin les 2 dernières. Si besoin, vous pouvez retrouver le bon positionnement de chacune des 9 vannes de la ligne 1, dans l’ordre, sur nos images ci-dessous :

Faites de même avec la ligne 2, au milieu, en ouvrant la première vanne, la cinquième puis les 2 dernières, le tout comme indiqué sur nos images ci-dessous, vanne par vanne et dans l’ordre :

Enfin, occupez-vous de la ligne 3, en haut, en ouvrant les deuxième, troisième et quatrième vannes, puis la sixième et la dernière, le tout comme indiqué sur nos images ci-dessous, vanne par vanne, et dans l’ordre. Attention, veillez à bien commencer dans l’autre sens, c’est-à-dire à partir du mur près de la porte.

Les 3 voyants désormais au vert, gage de votre réussite, il ne vous reste plus qu’à retourner dans la salle de vidéosurveillance pour la suite de l’énigme.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Procédure de libération des pinces Silent Hill : Townfall : Quelle est la solution dans la SWDP alternative ?

pc ps5
Procédure de libération des pinces Silent Hill : Townfall : Quelle est la solution dans la SWDP alternative ?

Système de vidéosurveillance Silent Hill : Townfall : Comment résoudre l’énigme dans la SWDP alternative ?

pc ps5
Système de vidéosurveillance Silent Hill : Townfall : Comment résoudre l’énigme dans la SWDP alternative ?

Énigme de la torchère de gaz Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la Tour CEG alternative ?

pc ps5
Énigme de la torchère de gaz Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la Tour CEG alternative ?

Code de la porte de l’Administration – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Code de la porte de l’Administration – Silent Hill : Townfall
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day
pc ps5 xbox series
Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day
Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes
pc switch ios android
Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes
Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay
pc
Motorsport Manager 2 : Le jeu de gestion d’écurie automobile de Playsport Games dévoile son premier trailer de gameplay
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo
Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?
pc xbox series
Gears of War E-Day : Les premiers tests sont là, que vaut ce nouvel épisode selon la presse ?
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered se met à jour pour corriger son éclairage ainsi que d’autres petits détails
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
pc ps5
Kena: Scars of Kosmora est repoussé en 2027, nouveaux détails sur cette suite qui aura droit à une édition physique
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
pc ps5 xbox series ios android
Football Manager 27 démarrera sa saison en novembre, directement dans le Game Pass
Fortnite : Cauchemars 2026 démarre aujourd’hui, à quoi s’attendre pour l’événement d’Halloween ?
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite : Cauchemars 2026
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la troisième Team Of The Week
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
pc ps5 xbox series
Le film Helldivers est repoussé à 2028, mais il a trouvé sa tête d’affiche avec Alan Ritchson (Reacher)
Massive Entertainment reprend la main sur The Division, Ghost Recon, Splinter Cell et le MOBA March of Giants
Massive Entertainment reprend la main
« Xbox n’est pas à vendre » : Asha Sharma met les points sur les i malgré la restructuration en cours
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essential en octobre
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
Pour Shuhei Yoshida, Sony et Nintendo ne doivent surtout pas se presser pour sortir de nouvelle consoles
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
pc ps5 xbox series
C’est terminé entre Grasshopper (Romeo is a Dead Man) et NetEase, le studio du Suda51 redevient indépendant
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
xbox series xbox one
Xbox : La fonctionnalité qui permet de « numériser » vos disques de jeux est maintenant disponible pour tout le monde
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
pc
Steam va modifier la façon dont il met en avant les promotions, avec des pages plus personnalisées
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
pc ps5 xbox series
La sortie du DLC de Crimson Desert est reportée, mais ce n’est que pour quelques jours
Guillermo del Toro a eu envie de réaliser un film BioShock, mais les négociations se sont très mal passées
BioShock
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
ps5 xbox series
GTA 6 : Rockstar promet qu’il n’a fait aucun compromis sur l’échelle du jeu et sur les détails apportés
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
pc ps5 xbox series
Le réalisateur de Control Resonant explique pourquoi il n’y a pas de fameuse peinture jaune dans le jeu
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III tente de sortir la tête de l’eau avec son nouveau DLC disponible dès maintenant
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Avec son remaster, The Witcher 3 établit un nouveau record de fréquentation sur Steam