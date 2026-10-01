Énigme des vannes de la salle AUX Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la SWDP alternative ?

Comment ouvrir les conduites auxiliaires dans Silent Hill : Townfall ?

En arrivant dans la salle AUX, commencez par fouiller l’armoire pour récupérer la disquette AUX, et insérez-la dans le lecteur de disque à côté de l’ordinateur.

Ouvrez le fichier intitulé « Lignes auxiliaires » pour découvrir un véritable charabia composé de 3 séries de tirets horizontaux et verticaux. En fait, une ligne représente une suite de vannes, un tiret vertical correspondant à une vanne ouverte, tandis que le tiret horizontal signifie que la vanne doit rester fermée.

Commencez donc par la ligne 1, en bas, en partant du mur près de l’armoire, et suivez les flèches blanches jusqu’au bout tout en ouvrant les bonnes vannes, soit la première, la troisième et la quatrième, la sixième, et enfin les 2 dernières. Si besoin, vous pouvez retrouver le bon positionnement de chacune des 9 vannes de la ligne 1, dans l’ordre, sur nos images ci-dessous :

Faites de même avec la ligne 2, au milieu, en ouvrant la première vanne, la cinquième puis les 2 dernières, le tout comme indiqué sur nos images ci-dessous, vanne par vanne et dans l’ordre :

Enfin, occupez-vous de la ligne 3, en haut, en ouvrant les deuxième, troisième et quatrième vannes, puis la sixième et la dernière, le tout comme indiqué sur nos images ci-dessous, vanne par vanne, et dans l’ordre. Attention, veillez à bien commencer dans l’autre sens, c’est-à-dire à partir du mur près de la porte.

Les 3 voyants désormais au vert, gage de votre réussite, il ne vous reste plus qu’à retourner dans la salle de vidéosurveillance pour la suite de l’énigme.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.