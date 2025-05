Sydless : Les angoumoisins d’Opia Games répondent à nos questions suite à l’annonce du fast-FPS nerveux et rythmé avec une balle rebondissante

A l’occasion de la diffusion du trailer d’annonce de leur nouveau jeu, nous avons pu l’occasion de poser toutes nos questions à l’équipe d’Opia Games pour en apprendre davantage sur les coulisses du développement de Sydless, les retentissements de leur premier jeu The Lone Blade, ainsi que les inspirations pour leur nouveau projet prévu pour 2026 sur PC.

Introduction et apprentissages

ActuGaming : Bonjour et merci pour votre temps ! Commençons par une question simple : pouvez-vous rapidement vous présenter ? Qui êtes-vous, quel est votre parcours et quel est votre rôle sur le jeu ?

Opia Games : Le Studio a été créé lors de la sortie de notre premier jeu The Lone Blade, développé entre nos études et nos premiers boulots. L’équipe s’est ensuite agrandie en accueillant des amis avec qui nous avions déjà réalisé plusieurs game jams. Aujourd’hui, Opia Games compte 4 personnes à plein temps et certaines connaissances interviennent ponctuellement sur divers sujets.

Avant de rentrer dans le détail de votre annonce durant la conférence, faisons le point sur votre premier projet : The Lone Blade sorti en 2023. Quels ont été vos apprentissages et cela a-t-il joué sur la manière de concevoir votre nouveau jeu ?

The Lone Blade nous a permis d’en apprendre beaucoup sur la conception et la commercialisation d’un titre en indépendant, puisque de A à Z nous avons été aux commandes de cette aventure. Ce projet a aussi joué le rôle d’introduction à l’industrie du jeu indépendant en France et dans le monde. La réalisation de The Lone Blade nous a surtout permis d’entrer dans l’incubateur Angoumoisin Wizz, où nous avons pu consolider nos connaissances administratives, commerciales et structurer officiellement le studio.

L’influence de The Lone Blade sur la conception de Sydless s’est surtout faite ressentir au niveau de la qualité du produit et de son game design. En effet, nous avons opté pour un game feel et un univers drastiquement différent tout en respectant une des lignes directrice d’Opia Games : proposer des mécaniques innovantes.

Quand le fast-food se transforme en fast-FPS

Vous révélez donc durant cette édition de l’AG French Direct votre second jeu, Sydless. En quelques mots, comment décririez-vous le genre et le concept de Sydless ?

Sydless est un fast-FPS nerveux qui repose sur la vitesse, la précision et une balle rebondissante. Plus le joueur la frappe, plus elle accélère, se transformant en une arme dévastatrice. Le jeu mêle les codes classiques du fast-FPS avec pour mécanique centrale, cette balle rebondissante.

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les trois personnages principaux que l’on aperçoit dans la bande-annonce et également sur les principaux antagonistes que l’on pourra retrouver ?

Le personnage au bonnet, s’appelle Diego, il est le protagoniste du jeu et donc celui que le joueur incarnera au cours de l’aventure. A ses côtés on retrouve Felipe et Ruby; deux de ses collègues du Randy’s, la chaîne de fast-food dans laquelle ils travaillent. Sans trop en dévoiler, ils jouent en quelque sorte le rôle de repère pour Diego qui s’enfonce tout au long du jeu dans une Anomalie de plus en plus déstabilisante. Concernant les antagonistes, ils seront plusieurs, mais l’antagoniste principal reste l’anomalie elle-même qui corrompt son environnement et emprisonne Diego dans des versions alternatives de son lieu de travail.

Avec le trailer de gameplay dévoilé durant la conférence, on remarque rapidement qu’il faudra compter sur ses réflexes, mais aussi sur son sens de l’observation pour venir à bout des différents tableaux qui se dresseront devant nous. Peut-on qualifier Sydless de jeu au gameplay exigeant ?

La vocation première de Sydless était d’être un jeu accessible et rapidement agréable en main, prenant le contrepied avec The Lone Blade qui lui demandait un investissement un peu plus conséquent au démarrage. Cependant, Sydless s’inscrit dans le « Easy to Learn, Hard to Master », ou le joueur peut rapidement être puissant et progresser dans le jeu, mais il lui faudra une bonne maîtrise pour obtenir le score maximum à chaque niveau. Le jeu propose également 3 modes de difficulté pour que chaque joueur puisse trouver chaussure à son pied.

Dans le trailer, on peut apercevoir de nombreuses opportunités de télékinésie, de manipulations du temps, mais aussi de l’espace, y compris des réactions en chaîne. Pourrons-nous suivre une histoire avec une évolution des pouvoirs de nos personnages ou cela se jouera principalement sur l’expérience et l’achat de nouvelles capacités ?

Dans Sydless, chaque pouvoir, représenté par un tatouage sur le bras, change la manière de jouer. Là où certains joueurs et certaines joueuses peuvent choisir de se perfectionner avec leur pouvoir de prédilection, d’autres peuvent choisir de viser l’excellence en les maîtrisant tous. L’idée est que les joueurs et joueuses aient en leur possession un maximum d’outils pour pouvoir adapter leur gameplay au niveau qu’ils traversent ou a leur style de jeu. Il n’y a pas de monnaie ou de point d’expérience dans le jeu, il suffit simplement de jouer au jeu pour débloquer tous les pouvoirs.

Le trailer se termine d’ailleurs par la découverte de ce qui semble être un ennemi plus menaçant que les autres. Qui est-il et aurons-nous à loisir de découvrir tous types de boss durant l’aventure ?

Il y aura effectivement plusieurs boss à affronter dans Sydless, conséquences malheureuses de l’anomalie… et de quelques négligences. Ils seront là pour défier le joueur sur sa maîtrise du jeu, et s’assurer qu’il n’est pas arrivé jusqu’à eux par hasard !

Une direction artistique originale ancrée dans les années 90

Sydless propose-t-il une variété d’environnements différents de ceux aperçus durant le trailer d’annonce ?

Au fur et à mesure de sa progression dans le jeu, le joueur ou la joueuse aura la possibilité de découvrir différents environnements axés autour du même thème : Le Randy’s Burger. Il s’agit d’un fast-food conceptuel de la fin des années 90 ou les menus et burgers sont générés aléatoirement. Comme ces environnements trouvent leur inspiration dans l’univers des backrooms, le joueur traversera des salles mystérieuses, étranges, illogiques et parfois absurdes. La corruption de l’environnement s’accentue au cours du récit, plus le joueur s’enfonce dans l’anomalie, plus cette dernière devient présente et visible.

Le jeu bénéficie d’une direction artistique assez singulière. Quelles ont été vos inspirations et que pouvez-vous nous dire sur ces choix artistiques ?

La direction artistique de Sydless tire ses principales inspirations de l’univers des liminal space, des backrooms mais plus globalement de l’imaginaire des années 1990-2000, ce qui a pour but de conférer à Sydless une atmosphère unique et étrangement familière. Sydless, de par sa nature de fast-FPS, demande une lisibilité et une compréhension de son environnement claire et précise. Ainsi, le jeu trouve son inspiration en partie dans la stylisation contemporaine des jeux compétitif en ligne, où la priorité est mise sur l’aspect lisible des environnement et des personnages, tout en respectant une direction artistique précise.

Jonglant entre un rendu PBR (Physically based Render) et des textures stylisées, nous avons opté pour un entre-deux mêlant technique de peinture et stylisation 2D ainsi que technique de lighting et de rendu 3D. Ce choix nous permet d’inscrire Sydless dans une catégorie de rendu suffisamment unique pour pouvoir espérer se démarquer du reste de jeux de ce genre, tout en restant lisible et synthétique.

Bande-son et mot de la fin

Quelle place jouera la musique dans l’expérience Sydless ?

La musique de Sydless occupe un rôle important dans la définition des lignes directrice artistique du projet. Inspirée par le breakbeat et l’électro du début des années 2000, elle a pour fonction de replonger le joueur dans cette époque. Elle rythme aussi bien les phases de combat intense que les phases de narration plus calmes.

Nous demandons traditionnellement aux studios s’ils ont un événement, une anecdote insolite ou rigolote survenue pendant la conception à nous raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

Il faut savoir que pendant les 6 premiers mois du développement de Sydless nous testions et ajustions le jeu avec une balle qui s’était vu faire bloquer sa vitesse maximum de par le calcul effectué à l’époque qui était basé sur un taux de rafraîchissement d’image. Puis un jour, l’équipe s’est rendu compte de ça et le calcul de la vitesse de la balle a été modifié pour qu’il ne soit plus limité. Le jeu est devenu tellement rapide qu’il a fallu faire un choix entre revoir tous les contrôles et niveaux pour permettre aux joueurs et joueuses de suivre cette vitesse, ou alors de garder la vitesse « bloquée » à un certain degré. Nous sommes de grands fans de vitesse et aujourd’hui les images du jeu parlent pour elles-mêmes.

Et enfin, un dernier mot pour nos lectrices et nos lecteurs ?

N’hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, on est un peu partout sous le handle Opiagames. On va d’ailleurs poster pas mal de choses dans les prochains jours, donc restez connectés ! Et surtout, n’oubliez pas de wishlister les jeux présentés pendant l’événement, c’est un petit geste qui fait une énorme différence pour les studios.

Nous remercions les équipes d’Opia Games pour leur participation à l’AG French Direct afin d’annoncer leur nouveau jeu, Sydless et de s’être prêtées aux jeu de l’interview. N’hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam et à jeter un coup d’œil aux autres jeux présentés lors de notre conférence. Sydless est prévu pour l’année prochaine sur PC via Steam et l’Epic Games Store.