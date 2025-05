AG French Direct 2025 : Le replay de la conférence est disponible pour rattraper toutes les annonces de cette édition

Le replay de l’AGFD 2025 est là

Si vous avez manqué le direct, c’est l’heure de la session de rattrapage. Et des annonces, il y en a eu durant cet AG French Direct décidément bien, bien, bien rempli. Il y en avait pour tous les goûts avec des titres colorés et étonnants, aussi bien pour jouer entre amis que pour en profiter en solo. Pour revoir tout cela sans tarder, vous pouvez visionner dès maintenant le replay complet de l’AG French Direct 2025, disponible ci-dessous.

C’est plus de 1h30 de programme qui vous attend, avec de belles exclusivités et des jeux révélés en avant-première, à l’image de l’impressionnant Fallen Fates du studio Hibernian Workshop, ou le plus sombre Hellslave 2: Judgment of the Archon qui se révèle pour 2026.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez déjà jouer à plusieurs de ces jeux en vous rendant sur la page Steam de l’événement, avec plus d’une vingtaine de démos à essayer dès maintenant et plus de 45 jeux à ajouter à votre wishlist. Bon visionnage !