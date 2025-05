Sydless est un fast-FPS qui troque les armes conventionnelles pour une balle rebondissante mortelle, premier trailer

Bouncing King

Dans Sydless, vous incarnez Diego, un jeu employé de fast-food évoluant dans les années 90, qui va se retrouver plongé au milieu d’une zone étrange, dans laquelle le restaurant qu’il connait bien commence à changer drastiquement, comme s’il basculait dans une autre réalité. Et dans celle-ci, on y trouve plusieurs menaces à abattre, notamment grâce à une balle rebondissante très efficace qui pourra aller d’ennemi en ennemi et naviguer de mur en mur. Plus elle rebondira, plus elle sera mortelle et ce sera à vous de trouver le moyen pour qu’elle s’agite partout dans l’arène pour vaincre chaque challenge de plus en plus rapidement.

Diego pourra également se mouvoir rapidement comme dans tout bon fast-FPS, avec la possibilité de courir partout et de sauter rapidement au milieu de chaque arène. Chaque chapitre du jeu (4 pour l’instant) lui donnera accès à de nouveaux pouvoirs, mais ce qui fera la différence, ce sera votre précision dans tout ce chaos, même lorsque votre balle rebondira partout dans la zone. En apprenant à maitriser tout cela, vous pourrez afficher votre meilleur score et le présenter au monde entier grâce à un système de classement qui vous poussera à repousser vos limites.

Sydless est pour le moment prévu sur Steam en 2026.