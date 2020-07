Le Summer Game Fest Demo Event dévoile les 73 jeux à découvrir jusqu’au 27 juillet

Comme annoncé au début du mois, le Summer Game Fest Demo Event a débuté hier et s’achèvera le 27 juillet prochain. Selon le site officiel de Xbox, plus de 70 jeux sont à découvrir dès maintenant par l’intermédiaire de démos disponibles uniquement pour les joueurs et les joueuses Xbox One.

Une liste à la fois riche et variée

De Cris Tales à Haven, en passant par Destroy All Humans! et Raji: An Ancient Epic, la liste des titres proposés s’avère particulièrement riche et variée afin de satisfaire un public aussi large que possible. Retrouvez ci-dessous les 73 jeux à essayer pendant l’événement :