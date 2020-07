Lost Wing arrivera sur consoles et PC à la fin du mois

Actuellement en phase d’accès anticipé sur Steam, Lost Wing s’apprête à sortir dans sa version définitive. Celle-ci va s’accompagner de nouveautés et diverses améliorations mais aussi de versions consoles. La, ou plutôt les dates de sortie viennent d’être annoncées et cela arrive bientôt.

Du Shoot them up à petit prix

Quasiment trois ans après son arrivée en early access, et un an après l’annonce de ses versions consoles, Lost Wing va déployer sa version définitive : le titre arrivera d’abord le 28 juillet sur PlayStation 4, puis le 29 juillet sur Xbox One et enfin le 31, sur PC et Nintendo Switch. Quant à son tarif, comptez seulement 7.99€ pour mettre la main dessus.

Lost Wing n’hésite pas à se décrire comme un mélange entre la série WipEout pour sa vitesse, Tempest pour le shoot et Thumper pour la tension. Le shoot them up nous proposera trois mondes, quatre types de pistes, plusieurs niveaux de gameplay et un classement en ligne pour les amateurs de scoring.