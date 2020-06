Genesis Noir nous montre son intriguant monde cosmique sous fond de jazz

Alors que l’on n’avais plus de nouvelles depuis l’E3 2019, le jeu indépendant de Fera Cat Den, Genesis Noir, s’est dévoilé un peu plus lors du Guerrilla Collective avec notamment du gameplay et des précisions sur son univers.

Un point’n click noir et jazzy

Genesis Noir se présente comme un point’n click se déroulant dans un univers où l’on pourra manipuler le temps et l’espace. L’ambiance est bien évidemment inspiré des films noirs avec une bande son très jazz, deux choses qui nous avaient déjà tapé dans l’oeil lors de son annonce à l’E3 2019.

Notre avatar semble posséder des pouvoirs quasi-divins puisque l’on pourra par exemple changer l’âge du soleil et manipuler l’environnement, tout ça dans le but de résoudre de nombreux puzzles.

Genesis Noir est attendu pour cet automne sur PC et Xbox One.