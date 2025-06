Suda51 et Grasshopper Manufacture (No More Heroes) sont de retour avec le délirant jeu d’action Romeo is a Dead Man

Chassez les criminels à travers l’espace-temps

Faites connaissance avec l’étonnant Romeo Stargazer, protagoniste de ce Romeo is a Dead Man, qui est un homme ni mort, ni complétement vivant non plus. Sauvé in extremis du trépas par un paradoxe temporel, il devient en quelque sorte un agent du FBI de l’espace-temps, armé d’un masque « Dead Gear » qui lui donne accès à un sacré arsenal pour traquer tous les criminels temporels. Et c’est avec tout ce contexte riche en possibilités que le studio s’autorise à plusieurs styles visuels et des passages très surprenants. Un pitch bien barré, à l’image de cette première bande-annonce.

Avec Romeo is a Dead Man, Grasshopper nous promet son jeu le plus sanglant, et c’est justement en accumulant le sang de vos ennemis que vous serez en mesure de décimer plus facilement les adversaires, en déclenchant une attaque spéciale qui réduira à néant n’importe qui.

Romeo is a Dead Man devrait sortir quelque part en 2026 sur PC via Steam et Microsoft Store, PlayStation 5 et Xbox Series.