Test Romeo is a Dead Man – Un jeu de Suda 51 qui n’arrive pas à pleinement convaincre, c’est rare

5.5

Jaquette de Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 11/02/2026

  • La récolte des bâtards, une riche idée
  • Sa direction artistique, un jeu Suda 51 pur et dur
  • La progression entre l'espace réel et le sous-espace
  • Les améliorations sous forme de mini-jeux amusants
  • Les phases en pixel art à bord du Last Night
  • Le système de sauvegarde inspiré des Souls-like
  • Une histoire intéressant sous fond de nanar science-fiction
  • Le sound design est une pépite
  • Franchement joli techniquement
  • Le gameplay mélangeant No more Heroes et Shadow of the Damned
  • Une construction pourtant intelligente sur certains niveaux...
  • ... Frustrant à certains moments
  • Combats confus et illisibles
  • La caméra, un cauchemar malgré le verouillage
  • La boucle de gameplay qui ne se renouvelle pas assez
  • Des boss vite anedotiques
  • Trop d'éléments de gameplay sous-exploités
  • Une optimisation foireuse
  • Les donjons, qui n'apportent aucune plus value annexes
  • Cette même narration qui part (trop) en vrille
On ne va pas se mentir, Romeo is a Dead Man sera bien le seul jeu de Suda 51 à ne pas parvenir à convaincre pleinement. Si l’on est toujours autant charmé par la capacité de Suda 51 à déborder d’idées créatives dans les visuels qui sont toujours plus dingues les uns que les autres, et que le bonhomme arrive toujours à sublimer ses univers, il faut dire que le reste a un mal fou à suivre. Entre un gameplay qui semble coincés entre deux chaises tout en étant bancal en passant par des idées de game design pas assez exploitées ou totalement vieillotes voire frustrantes pour la plupart, Romeo is a Dead Man est globalement une grosse déception. On aura bien quelques fulgurances lors de certaines séquences de jeu géniales ou via l’utilisation des bâtards qui est à mourir de rire mais pour le reste, Romeo is a Dead Man ne sera qu’un jeu qui met du coeur à l’ouvrage mais en étant sacrément fiévreux… Il sera quand même à faire pour les fans de Suda51 certes mais concrètement, autant peut-être d’abord faire les précédentes productions du studio avant de plonger tête la première sur ce titre qui manque trop de finitions pour être apprécié.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

