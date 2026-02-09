Romeo is a Dead Man se lance dans une dernière bande-annonce toujours très étrange
Rédigé par Jordan
Suda51 revient aux affaires avec une nouvelle licence ambitieuse, dont on devine immédiatement de quel esprit elle provient. Romeo is a Dead Man semble comporter le même lot de bizarreries que d’autres jeux du créateur japonais, et ce n’est pas cette étrange bande-annonce de lancement qui va venir nous prouver le contraire.
Un trailer de lancement pour le moins particulier
La première bande-annonce de Romeo is a Dead Man donnait déjà le ton, et cette dernière vidéo va encore plus loin sur l’aspect un peu hors du commun de ce jeu d’action à venir. À vrai dire, on ne sait pas trop ce que l’on y voit si ce n’est quelques séquences de gameplay parsemées d’autres moments… particuliers. On aurait même du mal à dire ce qui se retrouvera vraiment dans le jeu et ce qui n’est là que dans un but promotionnel, tant cette bande-annonce est loin des codes traditionnels des habituels trailers de lancement.
Et après tout, c’est ce que l’on est en droit d’attendre d’un jeu de Suda51, qui semble n’avoir ici aucune limite. Reste maintenant à savoir si le jeu sera bon, et pour cela, on vous donne rendez-vous dans quelques jours sur le site pour notre test.
Romeo is a Dead Man sera disponible dès le 11 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 11/02/2026