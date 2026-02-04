Suda51 dit non à l’IA générative pour Romeo is a Dead Man, pendant que NetEase continue ses recherches dans ce domaine

Suda51 n’a peut-être pas les bonnes infos

En s’entretenant avec Eurogamer, Suda51 voit d’un mauvais œil l’IA générative, qui offre un rendu étrange. C’est en partie pour cela qu’il n’a pas du tout utilisé l’outil dans le développement de Romeo is a Dead Man :

« Personnellement, je vois beaucoup de contenus liés à l’IA apparaître sur les réseaux sociaux. Vu leur niveau de développement, il y a quelque chose de dérangeant dans les images et les vidéos qu’on y voit. La plupart des gens ressentent la même chose ; quelque chose de psychologique nous dit que quelque chose cloche. Il y a un truc louche. On dit que le jour viendra où l’IA trompera les gens, où on ne se rendra même plus compte qu’il s’agit d’IA. C’est peut-être vrai, mais honnêtement, je ne pense pas qu’on en soit encore là. Quand je vois quelque chose créé avec une IA générative, ça me met mal à l’aise. »

Il continue :

« Si j’avais utilisé une IA pour créer Roméo : A), ça aurait été un Roméo factice. Non pas qu’il ait réellement existé, mais les joueurs auraient perçu une certaine superficialité chez ce personnage. Il aurait été difficile de s’identifier à lui, et cela aurait même été peu dérangeant. Et B), avec la façon dont on crée des jeux aujourd’hui, les compétences spécifiques du studio et des personnes que l’on connaît, qu’il s’agisse d’effets spéciaux, de direction artistique ou de création graphique… ces compétences et cette passion que les humains investissent dans leurs œuvres transparaissent à l’écran. On le ressent, ce n’est pas seulement que le jeu a été fait par des humains et non par une IA, mais on sent que quelqu’un y a mis tout son cœur. Quelqu’un a travaillé dur pour que ce soit possible. »

Pendant qu’il montre toute sa passion pour le travail fait main, loin des créations sans âme formulées avec l’IA générative, il déclare sans doute de manière candide que NetEase fait de même de son côté. Suda51 aurait déclaré à Eurogamer que l’éditeur avait une division centrée sur la recherche autour de ce domaine, mais celle-ci aurait été fermée, et de l’aveu du créateur, NetEase indiquerait à ses studios de ne pas utiliser l’outil :

« Concernant l’absence d’IA dans nos jeux, il s’agissait à l’origine d’une politique de NetEase pour toutes leurs filiales. Ils avaient initialement une section dédiée à la recherche et au développement en IA, mais ils ont décidé d’y mettre fin. Ils ont dissous cette section et ont demandé à leurs studios de ne pas utiliser d’IA dans leurs jeux, de ne pas l’utiliser du tout. »

Chose qui n’est pas tout à fait exacte. Suite à la publication de cet article, des représentants de NetEase ont contacté plusieurs personnes, dont le journaliste Chriss Kerr de Game Developer, pour indiquer que cette division de recherche sur l’IA était encore bel et bien vivante, et que des progrès continuaient d’être effectués dans ce domaine. Dans le cas de Romeo is Dead, il est sans doute vrai que Suda51 n’a pas été inquiété par la question, mais le créateur japonais est peut-être allé trop vite en besogne en déclarant que NetEase stoppait ses ambitions dans l’IA générative, ce qui est loin d’être le cas.