En plus de Romeo is a Dead Man, Grasshopper devrait sortir un autre jeu en 2026
C’est aujourd’hui que sort Romeo is a Dead Man, qui marque le retour aux affaires de Suda51 avec une nouvelle licence pour le moins atypique, ce qui était attendu de la part du créateur japonais. Pour fêter ce lancement, Grasshopper a décidé d’organiser un nouveau Grasshopper Direct, toujours très court, dans lequel on a pu apprendre quelques informations autour du jeu ainsi que ce que le studio nous réserve pour cette année 2026.
Romeo is a Dead Man devrait arriver sur Switch 2, et en physique
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Suda51 sait être concis, avec un Grasshopper Direct qui ne dépasse même pas les 4 minutes. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir pas mal d’informations à apprendre ici, comme le fait que l’artbook du jeu et sa bande-son devaient initialement sortir aujourd’hui, mais Suda51 nous promet que c’est en chemin et que les deux devraient arriver d’ici peu de temps.
Même chose pour ce qui est de la version physique du jeu, puisque le créateur dit être en discussion avec pas mal d’entreprises dans le monde pour faire en sorte que cela arrive rapidement. Il en profite pour indiquer qu’une version Switch 2 pourrait arriver, mais là encore, les discussions sont toujours en cours.
La plus grande information à retenir ici est cependant l’annonce d’un nouveau par Grasshopper, qui devrait bien sortir durant cette année 2026. Suda51 en est « presque certaine à 100% », même s’il ne sait pas encore quand cela sera vraiment dévoilé au public. Il indique néanmoins que cette annonce pourrait arriver dans peu de temps. Suda51 en profite pour dédier Romeo is a Dead Man et ce nouveau jeu à la mémoire de Tatsushi Fujita, décédé il y a peu après avoir travaillé presque deux décennies chez Grasshopper (dont sur ces deux jeux).
Date de sortie : 11/02/2026