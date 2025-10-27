Chez Electronic Arts, l’utilisation de l’IA ne produit pas les résultats espérés et fait même perdre de l’argent

Une technologie qui n’est pas encore parfaitement rentable

Ce rapport montre d’abord que la direction d’Electronic Arts pousse à l’utilisation de plus en plus intensive de l’IA dans tous les secteurs d’activité, aussi bien dans les tâches rébarbatives que dans la pure création, voire même dans le management en conseillant les managers sur la façon de s’adresser à un employé dont les performances ne seraient pas au niveau (ce qui en dit beaucoup sur le niveau de compétence de ses dits managers).

La technologie est présentée comme une « partenaire » au sein de l’entreprise, notamment via l’outil maison nommé ReefGPT. Un outil très imparfait selon plusieurs témoignages, qui produirait des lignes de codes erronées et aurait des « hallucinations », forçant ainsi à repasser constamment dessus, ce qui coûte de l’argent et du temps, choses que l’IA est censée faire gagner. Le site rapporte également que l’outil se nourrirait du travail de l’équipe créative de l’entreprise, menaçant ainsi des postes et mettant en péril de futurs recrutements, particulièrement dans des domaines comme des level designers.

Parfois, elle fonctionne un peu mieux, au point où un ex-employé indique que l’IA était capable de remplir une tâche importante de son job (qui était de résumer des centaines de retours sur des playtests), ce qui aurait joué un rôle dans la perte de son poste chez Respawn. Studio qui a été victime d’une grande vague de licenciements il y a quelques semaines.

Nul doute que malgré des premiers échecs, EA espère rentabiliser cela lorsque son outil sera arrivé à maturité, et qu’il remplacera encore plus d’humains. Après tout, maintenant qu’elle a été rachetée, l’entreprise doit fournir des résultats très rapidement et montrer des signes d’économies pour éponger une dette que ses nouveaux propriétaires ne veulent plus voir.