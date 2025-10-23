Krafton (PUBG, Subnautica, InZOI) veut miser très gros sur l’IA dans les jeux et dévoile un investissement majeur

L’IA avant tout

Quand il n’est pas occupé à s’embrouiller avec l’ancienne direction de Subnautica 2, Krafton sort son gros chéquier pour investir massivement dans l’IA. C’est ce que l’entreprise annonce dans un communiqué où il rend compte de sa vision à long-terme, partagée dans un entretien diffusé en interne répondant au nom de « Transition to an AI First Company: The Future of Work, Company, and Individuals ». Pas besoin de comprendre l’anglais pour voir ce dont il s’agit ici.

En somme, Krafton dit vouloir utiliser l’IA dans son système de gestion afin de permettre à ses équipes de se concentrer sur des activités créatives et sur des problèmes complexes, tout en augmentant la productivité et la valeur de l’entreprise. Et tout cela, ça coûte un sacré paquet d’argent. L’entreprise dévoile investir plus de 100 milliards de won sud-coréen, soit environ 60 millions d’euros dans ce domaine, rien que pour la construction d’une infrastructure qui posera les bases de ce dont à a besoin Krafton. Un projet qui a pour but d’être achevé d’ici la fin du deuxième semestre 2026. Puis, l’entreprise compte investir presque 18 millions d’euros par an (30 milliards de won) pour former son personnel à l’utilisation de l’IA.

Tout miser sur l’IA devient donc le mot d’ordre chez Krafton. Et on serait naïfs de penser que cela se limitera à de simples tâches rébarbatives, sans jamais aller lorgner sur la création. Tout comme il serait fou de penser que cette mesure ne provoquera pas de licenciements importants. Mais c’est visiblement la direction choisie par l’industrie.