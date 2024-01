Studio Flare dévoile quelques artworks et infos sur son premier jeu par l’intermédiaire d’une interview de Toshimichi Mori (BlazBlue)

Si jamais vous suivez l’actualité autour des studios et développeurs de jeux vidéo, vous savez que Toshimichi Mori, créateur et producteur de la licence BlazBlue, a quitté Arc System Works en septembre 2022 avant de rejoindre Studio Flare en février 2023. Fondée aux cotés de Toshinori Aoki, ancien vice-président exécutif de Marvelous, et avec le soutien de NetEase, cette entreprise basée à Tokyo (Japon) travaille sur son tout premier projet et, bonne nouvelle, nous en savons un tout petit peu plus sur lui grâce à une interview réalisée par le média AUTOMATON.