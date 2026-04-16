Street Fighter : Une première vraie bande-annonce pour le film où tous les personnages passent à l’action

De la bagarre et des références de partout

Paramount, Legendary et Capcom nous dévoilent aujourd’hui une première vraie bande-annonce pour le film Street Fighter, qui ressemble à… Street Fighter. À vrai dire, difficile d’en entendre beaucoup plus pour une réalisation hollywoodienne sur une licence telle que celle-ci. On y voit plein d’acteurs cabotiner (Noah Centineo est à fond), des costumes discutables, des incrustations pas toujours réussies et évidemment plein de caméos et références, soit exactement ce qui était attendu. Au moins, ça assume ce qu’il est, et si on a droit à quelques scènes de bagarres réjouissantes, ce sera toujours ça de pris après tout.

L’histoire semble tourner sur le duo Ken et Ryu, le premier étant devenu un gros fêtard tandis que le second tombe dans la dépression. Chun-Li recrute quant à elle pas mal de combattants façon Nick Fury pour participer au fameux tournoi, sans doute pour combattre Mr. Bison incarné par un David Dastmalchian que l’on ne voit que trop peu ici.

La sortie du film Street Fighter est prévue pour le 16 octobre prochain aux États-Unis, donc probablement le 14 octobre chez nous ou la semaine suivante. Une nouvelle affiche a été publiée et est visible ci-dessous.