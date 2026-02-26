Le film Mortal Kombat 2 se montre dans une nouvelle bande-annonce un peu sage

Succès surprise durant la période Covid, le dernier film Mortal Kombat a donné des idées à Warner Bros, qui veut de nouveau capitaliser sur la licence. Alors qu’un troisième long-métrage est déjà en préparation, le deuxième film de cette nouvelle version se montre aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce, mettant plus que jamais en avant Johnny Cage, interprété par le charismatique Karl Urban.

