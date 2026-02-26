Le film Mortal Kombat 2 se montre dans une nouvelle bande-annonce un peu sage

Peu de sang à l’horizon, pour faciliter le partage de la bande-annonce

Dans cette nouvelle bande-annonce, c’est bien le personnage joué par Karl Urban qui est vu comme le protagoniste et le sauveur de son monde. Cette vidéo coche toutes les cases du blockbuster hollywoodien, voire presque toutes les cases du film de super-héros tant elle est montée de cette manière, avec un groupe de héros qui s’en va lutter contre un mal absolu.

Mais derrière tout ça, difficile de beaucoup retrouver l’esprit Mortal Kombat malgré les 152 caméos que l’on aperçoit ici, sans doute la faute à une action encore un peu timide qui ne montre pas beaucoup de sang, ni beaucoup de démembrement, sans doute pour que la vidéo soit plus facilement diffusable dans tous les cinémas sans avertissement au préalable. On y voit tout de même quelques belles images avec plein de décors différents, ce qui veut au moins dire que le grand spectacle sera assuré, en attendant de voir si les chorégraphies seront soignées.

Ce film Mortal Kombat 2 sortira chez nous le 6 mai 2026, alors qu’il devait initialement arriver dans les salles l’automne dernier, jusqu’à ce que Warner Bros décide d’en faire l’un des films qui lancera la saison des blockbusters de l’été.