Street Fighter 6 : Déjà un million de joueurs et un record sur Steam pour cet épisode

L’éditeur se félicite déjà d’avoir réuni plus d’un million de joueurs et de joueuses en quelques jours seulement, ce qui permet à la série de passer le cap des 50 millions de jeux vendus, en prenant en compte tous les épisodes et leurs différentes versions.

Mais ce n’est pas tout puisque selon SteamDB, Street Fighter 6 a réussi à rassembler plus de 70 573 personnes en simultané sur la plateforme de Valve ce week-end. Une performance remarquable pour le genre, puisqu’il s’agit du plus haut pic de fréquentation pour un jeu de combat sur Steam, si on ne prend en compte que les titres dits « premium » (donc hors free-to-play).

Capcom a donc bien le vent en poupe et cet épisode devrait sans nul doute dépasser les scores de Street Fighter V sur la durée, si le suivi du jeu est assuré correctement.

