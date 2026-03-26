Street Fighter 6 : Capcom corrige en urgence une polémique liée à l’histoire d’Alex

Un « nerf incestueux » pour le jeu de combat

Le cœur du problème concerne des passages narratifs introduits avec le DLC d’Alex. Des joueurs ont relevé des éléments jugés problématiques dans sa relation avec le personnage de Patricia, sa cousine germaine (et devient par la suite sa sœur adoptive). Très rapidement, les réseaux sociaux se sont enflammés et certains fans ont dénoncés un choix d’écriture incompréhensible et inapproprié pour la licence.

Face à l’ampleur des réactions, le directeur du jeu, Takayuki Nakayama, a publié un message officiel. Le studio reconnaît une confusion dans la narration et indique qu’un patch viendra modifier certains textes jugés ambigus. L’objectif est de clarifier les relations entre les personnages sans pour autant changer totalement leur histoire.

We apologize for any confusion that recent topics regarding Alex's story may have caused.

While we have not changed the characters’ backstories,after internal review by the development team, we plan to revise certain text passages that may have been misleading in the near future.… — TAKA-nakayama (@takaNakayama) March 26, 2026

Un épisode narratif supplémentaire a également été publié afin d’apporter davantage de contexte et de nuances sur les personnages concernés selon Nakayama. Malgré ces ajustements annoncés, une partie de la communauté reste sceptique. Beaucoup estiment que les changements ne vont pas assez loin et que le problème dépasse une simple question de formulation.

Les internautes mettent notamment en cause un artwork assez évocateur (voir ci-dessous).

there's only so much you can change big dawg cause this shit will ALWAYS look egregious no matter the context💀 pic.twitter.com/wg2aJXhic3 — 𝚁𝙸𝙲𝙰𝚁𝙳𝙾 𝚇. (@dctrzoom) March 26, 2026

Reste à voir si ce patch suffira à calmer la polémique. En tout cas, elle rappelle que, même dans un univers du FGC où le gameplay est la priorité, les choix narratifs ont aussi une grande importance pour les fans.