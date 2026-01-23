Street Fighter 6 : Alex prépare toutes ses prises catch avant son arrivée le 17 mars

Kenny Omega fait le show

Alex nous montre ici tout ce qu’il sait faire en enchaînant Power Bomb, Raging Spear et toutes autres prises de catch qu’il a pu apprendre au fil des années. Et pour bien capturer l’essence de ce style de combat, Capcom s’est entouré de la superstar de l’AEW Kenny Omega, qui a été l’acteur utilisé pour enregistrer toute la motion-capture du personnage, ce qui explique certaines prises qui seront familières pour les fans du sportif. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment une surprise si l’on se rappelle que Kenny Omega avait été la star de la bande-annonce de la saison 3 du jeu, dans laquelle il grimait les quatre personnages à venir, dont Alex.

C’est donc le 17 mars prochain qu’Alex entrera sur le ring pour tous les possesseurs de l’actuel Season Pass, et pour celles et ceux qui voudraient l’acheter séparément.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch 2.