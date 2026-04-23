Street Fighter 6 : Ingrid viendra conclure le troisième Season Pass dès le 28 mai
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Rédigé par Jordan
La troisième année de Street Fighter 6 touche désormais à sa fin. C’est avec l’arrivée d’Ingrid que ce Season Pass va se conclure, et il s’agit là d’un choix étonnant de la part de Capcom, qui a décidé de mettre en avant un personnage pour le moins inattendu, sans que l’on sache vraiment s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise surprise pour la communauté. Pour se faire une meilleure idée, on a aujourd’hui droit à une première vidéo de gameplay centrée sur cette combattante hors-normes.
Des étoiles plein les yeux
Venue d’ailleurs, aussi bien dans le lore du jeu que dans un aspect plus méta (elle est apparue en premier lieu dans Capcom Fighting Evolution), Ingrid nous montre qu’elle aura ici droit à un style de combat bien à elle. Vous pourrez ainsi déchaîner ses pouvoirs cosmiques sur votre adversaire, notamment à distance grâce à des « lasers » que l’on imagine être aussi pratiques qu’énervants (si quelqu’un en abuse en face de nous). Cette vidéo nous montre également à quoi ressemblera son autre costume, un peu plus classique que celui de base.
Pour découvrir tout le moveset du personnage manette en mains, il faudra cependant patienter jusqu’au 28 mai prochain. Ce n’est donc pas pour demain, mais cela permettra aussi à Capcom de préparer quelques annonces sur l’inévitable quatrième Season Pass qui devrait suivre dès la saison prochaine, ou au début de l’automne, avec de nouveaux personnages à la clé.
Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch 2.
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Date de sortie : 02/06/2023