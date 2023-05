Street Fighter 6 annonce sa bêta ouverte avant la sortie

Street Fighter 6 ne nous laisse toujours pas jouer Manon

Rendez-vous du 19 au 21 mai (ouverture et fermeture à 9h du matin, heure française) pour tâter de nouveau Street Fighter 6 sur PS5, Xbox Series et PC dans le cas plus que probable où la démo vous aurait laissé sur votre faim. Puisque le contenu de cette bêta ouverte sera exactement le même que celui des bêtas fermées, celles et ceux qui avaient eu droit à un accès risquent de surtout venir pour avoir une nouvelle dose avant la sortie.

Et si vous n’aviez pas eu de chance ou tout simplement pas tenté d’avoir un accès, sachez que cette bêta se concentre sur toute la partie online du jeu en permettant d’écumer le lobby pour y faire des matchs amicaux, classés, des tournois et tout autre occupation disponible à cet endroit, le tout avec le crossplay activé. Même si c’est ouvert, il vous faudra un compte Capcom ID que vous pouvez déjà créer via le site officiel.

Les personnages disponibles seront :

Chun-Li

Guile

Jamie

Juri

Ken

Kimberly

Luke

Ryu

Street Fighter 6 sortira le 2 juin sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. En attendant de pouvoir mettre vous-mêmes les mains sur le jeu de combat de Capcom, vous pouvez relire notre preview de la première bêta, ou de notre session découverte sur une démo plus conséquente. A moins que votre choix soit déjà fait et que vous cherchiez plutôt où précommander la collector au meilleur prix.