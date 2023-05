Street Fighter 6 : On y a joué en avance, un point sur tout le contenu présent dans le jeu

Puisque vous avez déjà eu droit à un aperçu du jeu sur notre site, on évitera de se répéter en abordant les nouveautés de gameplay (comme le système Drive) que l’on a déjà évoquées dans notre précédent article, toujours d’actualité. Ce nouveau contact avec Street Fighter 6 a surtout été l’occasion pour nous de découvrir la série d’un point de vue de néophyte, avec le mode World Tour en sujet principal afin de voir si cet épisode se montre plus accueillant envers celles et ceux pour qui ce Street Fighter 6 sera leur premier Street Fighter.

Notez également que si le mode World Tour est accessible dans la démo du jeu, nous avons pu y jouer plus longuement afin d’en découvrir d’autres facettes. Nous avons aussi pu jouer avec l’ensemble du casting qui sera présent lors de la sortie du jeu.

Tour du monde initiatique

Si vous avez joué à la démo, vous avez certainement pu constater que ce mode vous permettait de créer votre propre avatar avec un éditeur pour le moins complet. Toutes les excentricités sont permises ici, avec des looks qui pourront changer avec le temps grâce à la présence de nombreuses boutiques où vous pourrez jouer les fashionistas.

Vous n’êtes cependant pas là pour jouer les victimes de la mode, mais pour la bagarre, et rien que la bagarre. Metro City constitue le premier niveau de votre aventure et ce premier contact vous permet de voir que vous pouvez affronter n’importe quel passant sans aucune limite, de la vieille dame âgée au business man qui se rend à son bureau. Tout le monde aime visiblement se coller quelques mandales sans se poser de questions ici, et c’est tout ce qui fait le charme de ce mode.

Vous confronter au public n’aura pas grand intérêt en dehors de faire monter votre niveau, puisque oui, le World Tour prend parfois des allures de mini-RPG. Vous devrez faire attention au niveau de vos adversaires avant de les provoquer en duel, tout comme il faudra garder un oeil sur votre santé ainsi que sur votre équipement. Car même si vous ne déclenchez pas vous-mêmes ces bagarres de rue, des gangs au look absurdes pourront s’en prendre à vous.

Le principe même du World Tour consiste à se balader dans des grandes zones ouvertes (pas très au point techniquement il faut l’avouer) pour y trouver des opposants à sa taille, et plus particulièrement des maîtres. Ces derniers sont ceux du roster de base de Street Fighter 6, c’est à dire Chun-Li, Ryu et compagnie, tout en sachant que Luke sera votre propre maître. C’est pourquoi les coups que vous posséderez au début de la partie seront les siens, mais cela est amené à évoluer.

Nous avons pas exemple pu rencontrer Chun-Li qui a accepté de nous prendre sous son aile pour nous faire adopter son style. Lorsque c’était chose faite, il était possible de changer de style global de combat dans les options de notre personnage, afin que celui-ci dispose des coups de base et de la posture de Chun-Li, au lieu des mouvements de Luke.

Mais le choix n’est pas aussi binaire qu’on pourrait le croire, car même en adoptant le squelette du moveset de Chun-Li, les coups spéciaux restaient quant à eux libres. Ce qui veut dire que l’on pouvait ici garder les coups spéciaux enseignés par Luke, tout en gardant la posture de Chun-Li. Plus on croisera de maîtres, plus le style de notre avatar pourra donc être affiné à notre image, afin d’être un patchwork de tous les personnages que l’on préfère. Une vraie bonne idée doublée d’une liberté très importante, puisque la personnalisation est une fois encore très grande.

Si ce mode apparaît d’abord comme un tutoriel géant pour les non-initiés, on nous promet que des mécaniques de plus en plus complexes nous seront enseignées, si bien que même les joueurs et joueuses un peu moins occasionnels pourront apprendre des choses. Ils pourront par exemple se familiariser avec les coups des personnages inédits de cet épisode. Cet aperçu n’a pas duré assez longtemps pour que l’on tire un bilan des petits nouveaux au casting, si ce n’est que la frenchie Manon dispose d’un style bien particulier avec une grande allonge mais peu accessible, contrairement à Marisa qui peut facilement être prise en main.

Toutes les règles sont permises

Street Fighter 6 ne se limite évidemment pas au World Tour et cette nouvelle prise de contact nous a permis de tester les autres modes du jeu. On passera rapidement sur le mode Arcade (en 5 ou 12 combats) qui est classique et qui a le mérite d’être directement présent cette fois, avec un mini-jeu à l’ancienne en milieu de parcours où l’on doit détruire un camion, et on s’intéressera plutôt au mode Combat extrême, qui change quelque peu du Versus classique.

Ici, on y retrouve des matchs avec des règles spéciales qui peuvent être agrémentées d’une condition supplémentaire qui viendra gêner les personnages en combat. Prenons par exemple la règle du « Jeu de rôle », qui nous demandait non pas de descendre la vie de l’adversaire le plus vite possible, mais d’effectuer quatre objectifs précis avant notre opposant.

Ces objectifs différaient de ceux de l’autre personne, et nous demandait d’effectuer des prises, des actions liées au Drive, des coups en sautant, etc.. Pouvait s’ajouter à cela un « Obstacle », avec au choix un taureau qui traversait le terrain, des bombes à se renvoyer l’un l’autre ou encore des bobines qui venaient nous électrocuter si l’on ne bougeait pas.

Autre exemple, la règle de « l’aller-retour » où les barres de vie sont remplacées par une jauge unique, qui va progresser de votre côté ou de celui de l’adversaire au fur et à mesure de coups, le but étant bien entendu de pousser le curseur au bout de la jauge du côté de l’opposant. Toutes ces petites règles ajoutent un vrai renouveau aux affrontements et seront parfaites pour les soirées entre amis, même avec des néophytes étant donné que les obstacles peuvent équilibrer facilement un duel.

Du moderne au classique, il y a le choix

D’autant plus avec le mode de contrôle dit « Moderne », qui permet d’enchaîner certains combos plus facilement. Plusieurs licences de jeux de combat ont essayé d’implémenter des contrôles plus accessibles au grand public avec brio, et Street Fighter 6 semble suivre ce modèle. Une bonne chose étant donné que ces contrôles peuvent aussi être activés dans le mode World Tour, afin de rendre la courbe d’apprentissage encore plus douce.

On retrouve même un troisième type de contrôle qui se résume à trois touches (en plus des déplacements), et qui va jauger quelle est la meilleure attaque à faire selon la distance de l’adversaire. Autant dire qu’ici, vous êtes très pris par la main et ce mode s’adresse sans doute à celles et ceux qui n’ont tout simplement pas l’habitude de toucher à une manette et de jouer à des jeux. Ce qui est parfait pour jouer avec votre famille ou vos proches le temps de quelques parties en leur permettant d’enclencher des combos spectaculaires afin qu’ils s’amusent immédiatement. Pour les autres qui ont ne serait-ce qu’une légère expérience du genre, ces modes de contrôle peuvent vite frustrer étant donné à quel point ils peuvent être limités (on a parfois envie de sortir des quarts de cercle par réflexe, même quand on ne sait pas beaucoup jouer), mais après tout, ce n’est qu’un choix.

Et c’est à l’image de ce que ce veut être Street Fighter 6 : un épisode très accessible, dont la porte d’entrée peut être franchie par vraiment tout le monde et où l’on retrouve des outils très didactiques pour nous aider à progresser, quel que soit notre niveau, sans oublier les fans de la série et les pros. Son contenu de base est bien plus solide que celui de Street Fighter 5 en son temps, ce qui lui donne toutes les chances de séduire un très large public dès sa sortie. Réponse le 2 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.