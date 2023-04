Street Fighter 6 : Akuma, Rashid, Ed, AKI en DLC et une démo

Street Fighter 6 veut vous mettre au combat

Vous nous excuserez de passer aussi vite sur la présentation de Lil Wayne vu son minuscule temps de présence lors de la trentaine de minutes que durait ce Street Fighter 6 Showcase et on vous épargnera aussi tout ce qui avait déjà été dévoilé, que l’on avait déjà abordé dans notre preview du jeu. Il faut dire que Capcom a surtout insisté sur le World Tour, le mode solo du jeu.

On a revu la création de son avatar ainsi que les premiers pas à Metro City en compagnie de Luke qui servira de premier maître. Car oui, les combattants jouables connus seront présents pour vous enseigner leurs techniques et il sera même possible de faire des quêtes pour eux et de leur donner des cadeaux afin d’améliorer votre relation avec eux et d’en savoir plus sur leur sort.

Dans les faits, il faudra choisir un maître parmi les personnages du casting pour hériter de ses coups mais cela ne s’appliquera qu’à ses attaques de base (les coups de poing ou de pieds simples). Vous pourrez ensuite laisser s’exprimer votre créativité en récupérant les coups spéciaux comme bon vous semble tels que le Hadoken ou le Spinning Bird Kick.

Combattre avec son avatar permettra de gagner de l’xp et donc des niveaux mais cela ne sera pas le seul système d’amélioration puisqu’on retrouve aussi des arbres de compétences et de l’équipement qui change les statistiques de votre personnage. Et si vous êtes un peu trop limite lors d’un affrontement, vous pourrez mettre sur pause pour consommer objets de soin et autres boosts.

Un tour du World Tour

Comme on le savait, le World Tour ne sera pas un monde ouvert mais plutôt une collection de zones plus ou moins grandes qui reprendront des endroits réels ou inventeront totalement. On démarrera aux États-Unis à Metro City mais le menu aperçu dans la vidéo nous promettait au strict minimum au moins sept autres zones dont l’Italie ou la France. On pourra circuler librement entre ces niveaux à conditions d’avoir assez de billets d’avion.

Sur place, concrètement, vous pourrez explorer l’endroit pour trouver des items. Certains demanderont d’utiliser des compétences spéciales pour les atteindre. Vous pourrez défier les gens dans la rue tandis que d’autres, beaucoup plus belliqueux vous sauteront dessus dès qu’il vous verront. Les prendre à revers vous permettra alors de démarrer avec un avantage.

Forcément, le but ne sera pas seulement de errer en attaquant tout ce qui bouge pour farmer l’xp et on retrouvera diverses missions principales et secondaires ainsi que des mini-jeux et combats spéciaux. Notez au passage que les avatars pourront aussi être utilisés en ligne, il s’agissait de la seule annonce à propos du online en plus des clubs qui serviront de guildes.

Oui, il y aura bien un mode arcade !

Mais la vidéo n’a pas exclusivement été consacrée au World Tour et on a donc eu droit à quelques petits détails supplémentaire à propos des autres modes de Street Fighter 6. A commencer par le mode Arcade qui a enfin été confirmé, avec même le retour de mini-jeux dont un nous demandant de détruire un camion. Le terminer permettra de découvrir une illustration spéciale et le destin du personnage.

On a découvert que les Combats extrêmes, les duels avec des règles fantaisistes seraient aussi disponibles hors-ligne et qu’il serait possible de faire des Combats en équipe pour se relayer entre amis ou enchaîner nous-mêmes avec différents personnages. Capcom a surtout insisté sur le côté accueillant du jeu en rappelant ses différents types de contrôles qui assistent plus ou moins la personne qui tient la manette.

Le jeu se veut complet en termes de tutoriels et autres défis pour perfectionner sa maîtrise des combattants et on trouvera aussi une option d’accessibilité utilisant le son pour évaluer la distance entre les personnages ou la manière dont les coups touchent. Il sera aussi possible d’activer ou non les dégâts visibles sur les combattants lors des affrontements si vous ne voulez pas les voir en piteux état.

Déjà une roadmap pour la première année

Et puisque comme les premiers DLC avaient fuité en même temps que le casting de base de Street Fighter 6, Capcom en a profité pour confirmer les quatre personnages de la première saison, avec leur période de sortie. Ce qui nous donne donc :

Rashid : été 2023

A.K.I. : automne 2023

Ed : hiver 2024

Akuma : printemps 2024

Vous connaissez probablement le légendaire Akuma ainsi que peut-être Rashid qui était apparu à l’occasion de Street Fighter V lors de sa sortie. Et bien sachez qu’Ed était devenu jouable lors de la deuxième saison de ce même jeu, prenant la tête de la nouvelle organisation Neo Shadaloo. L’inconnue est donc A.K.I. que l’on soupçonne être la jeune fille accompagnant F.A.N.G à la fin de Street 5.

Une démo déjà disponible pour tous ou presque

Mais l’annonce finale de ce Street Fighter 6 Showcase était l’arrivée d’une démo. Non pas une nouvelle bêta ouverte mais bien une démo puisqu’il n’y aura pas de fonctionnalité en ligne disponible dans cet essai mais il n’y aura pas de date limite pour l’essayer non plus. Il s’agit de l’occasion de créer votre avatar (qui pourra être conservé dans la version finale) et de faire le début du World Tour (la progression ne sera pas sauvegardée par contre).

Il y a aussi quelques modes hors-ligne présents mais ce n’est clairement pas ce que Capcom veut mettre en avant, surtout vu le nombre de personnages jouables puisqu’ils ne sont que deux, avec Ryu et Luke. La démo est déjà disponible sur PS4 et PS5 et elle arrivera ensuite le 26 avril sur Xbox Series et PC.

De quoi pouvoir se faire un meilleur avis sur le jeu avant de se décider à le prendre (ou non) lors de sa sortie le 2 juin, voire à carrément craquer sur son édition collector que l’on vous aide à trouver.