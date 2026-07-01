SEGA espère que Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival vont se vendre à 5 millions d’exemplaires chacun

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Malgré quelques échecs commerciaux, SEGA reste malgré tout dans une bonne dynamique et peut compter sur un line-up très solide à l’avenir. Parmi les jeux qui viendront rythmer cette année fiscale, on retrouve Stranger Than Heaven, prochain jeu de RGG Studio, et Persona 4 Revival, remake attendu d’un épisode chéri par les fans de la saga de RPG. Et pour ces deux jeux, SEGA a de grandes attentes.

Stranger Than Heaven // Source : SEGA

Trop ambitieux ?

SEGA voit loin pour ces deux jeux, certains diront peut-être un peu trop. Lors de son dernier bilan financier, l’éditeur a décrit ces deux jeux sous le terme de « flagship IP title », comprenez par là des porte-étendards de l’année fiscale. Il en compte 4 pour cette année, mais seuls Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival sont connus pour le moment.

Tout cela, ça nous fait une belle jambe, jusqu’à ce qu’un investisseur demande à SEGA de définir clairement ce qu’est un « flagship IP title », surtout d’un point de vue commercial (propos rapportés par Persona Central). SEGA rétorque qu’il définit ces jeux comme des titres à haut potentiel, qui ont pour but de se vendre à plus de 5 millions d’exemplaires sur toute la durée de leur commercialisation :

« En règle générale, nous définissons un « flagship IP title » comme un jeu dont les ventes devraient dépasser les 5 millions d’unités sur l’ensemble de son cycle de vie. Nous aimerions viser un objectif de 10 millions d’unités, mais nous estimons que la priorité immédiate consiste à bâtir un historique solide en cumulant les ventes grâce à une combinaison de nouveaux lancements et de ventes sur la durée. »

Pour Persona 4 Revival, l’objectif ne semble pas si fou. Persona 3 Reload vient d’atteindre les 3 millions de ventes en à peu près deux ans d’existence, ce qui veut dire que le 4 devrait suivre un trajet similaire. D’autant plus que les ventes de ces jeux seront sans doute boostées lorsque Persona 6 sera vraiment à l’horizon. Pour Stranger Than Heaven… c’est sacrément plus ambitieux. Si le titre repose sur une lointaine parenté avec la saga Like a Dragon (avec un univers commun), il peut aussi être vu comme une nouvelle licence qui doit encore convaincre. À voir si SEGA ne vise pas un peu trop haut pour ce jeu, au risque d’être déçu.

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