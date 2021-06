Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

On l’attendait, mais certainement pas sous ce look. Il y a quelques semaines, on avait appris que la licence Final Fantasy allait s’adonner à la mode des Souls-like avec le support de la Team Ninja, et le Square Enix Presents a bien confirmé cela en présentant Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin.

Souls-DMC-FF ?

On a donc eu la confirmation que la Team Ninja développait bien ce jeu, qui nous dévoile ici son premier trailer. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la direction artistique a de quoi étonner, pour un jeu qui est censé se dérouler dans le monde de Final Fantasy premier du nom.

On retrouve ceci dit les caractéristiques des Souls-like avec des affrontement brutaux, aux finish-moves étranges impliquant des cristaux rouges. Même si l’on a vu un seul personnage jouable dans ce trailer (Jack), on a pu voir qu’il était accompagné par deux autres guerriers (Ash et Jed) qui viendront l’épauler. Reste à voir si cela sera géré par des IA ou des autres joueurs (peut-être les deux).

Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans le courant de l’année 2022. Une démo est disponible jusqu’au 24 juin sur PS5.