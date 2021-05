Square Enix serait en train de préparer un spin-off Action-RPG de Final Fantasy avec Team Ninja

L’E3 débute dans moins de vingt jours, mais les leaks et rumeurs n’attendent pas. Ce matin, la planète gaming s’est affolée suite à des échos de journalistes, notamment Alex Davidson de VG247, qui affirmaient qu’une conférence d’un grand éditeur avait déjà fuité dans la nature. Et lorsque cela a été mis en relation avec les rumeurs très récentes de leaks de jeux de Square Enix, le lien était facile à faire. Et même si rien n’est encore confirmé, certains sites sérieux comme Fanbyte s’avancent et annoncent qu’un spin-off Final Fantasy par la Team Ninja serait bien en préparation.

Un Souls-like plus accessible ?

Si Imran Khan, l’auteur de l’article, tient a précisé qu’il ne s’agit encore que d’une rumeur, celle-ci ne vient pas de nulle part. Bien qu’elle ait été lancée sur Reddit et Resetera, les sources du site affirment également qu’elle est vraie, donnant un peu plus de crédibilité à l’information.

Il serait donc question d’une annonce imminente de Square Enix, qui dévoilerait un jeu nommé Final Fantasy Origins selon Fanbyte, qui déclare que les assets du jeu ont déjà fuité, notamment le logo.

Ce jeu serait développé par la Team Ninja, que l’on connait pour Nioh mais qui a aussi oeuvré sur Dissidia Final Fantasy NT, et il s’agirait d’un action-RPG semblable à Nioh, bien que plus accessible pour toucher une audience plus grande. Un Souls-like plus ouvert en quelque sorte, et pour s’assurer cela, l’éditeur voudrait sortir une démo dans le courant de l’été pour connaître le ressenti des joueurs. Cette démo serait d’ailleurs nommée « Stranger in Paradise », et le jeu serait une exclusivité console PS5, avec une sortie PC à prévoir.

Dernière information et non des moindres, le jeu se déroulerait dans le même univers que le tout premier Final Fantasy. Square Enix aurait préparé cette annonce comme l’un des temps fort de sa conférence de juin.

Notez que rien n’est encore officiel, et que Square Enix n’a pas pris la parole à ce sujet pour le moment. On attendra donc encore un peu pour voir si tout cela se vérifie.