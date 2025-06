Stellar Blade : Une version Switch 2 pourrait voir le jour, mais Shift Up ne confirme rien pour l’instant

Shift Up a bien compris qu’il devait aller son public sur le maximum de plateformes possibles avec Stellar Blade, malgré l’aide que le studio a reçu de la part de Sony pour éditer le jeu. L’arrivée du portage PC le prouve et si c’est bien sur cette plateforme que le titre touchera le plus de monde, autant ne pas se mettre de limite et réfléchir à d’autres possibilités. Comme un portage sur Switch 2 ? C’est bien possible selon le site PlayForum, même si le studio ne veut pas encore confirmer la chose.