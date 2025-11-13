Stellar Blade pourrait bientôt arriver sur d’autres plateformes selon sont studio Shift Up

Des portages supplémentaires en 2026 ?

Ce bilan nous apprend déjà que Stellar Blade continue à bien se vendre, avec une version PC qui parvient à conserver l’attention depuis son lancement, tandis que les ventes de la version PS5 sont reparties à la hausse, notamment grâce à des périodes de promotions. Le contrat est rempli pour le jeu, mais le studio a besoin de dire à ses actionnaires qu’il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Lorsqu’il lui est demandé comment Shift Up parviendra à vendre encore plus de Stellar Blade durant le quatrième trimestre de cette année et durant toute l’année 2026, le studio dit clairement vouloir aller chercher un nouveau public ailleurs :

« Afin d’accroître la notoriété de la marque et de stimuler les ventes, nous prévoyons de mener diverses actions promotionnelles et envisageons d’étendre la distribution de Stellar Blade à d’autres plateformes pour la rendre accessible à un plus grand nombre de joueurs. Grâce aux promotions saisonnières et de fin d’année à venir sur PC et PS5, nous espérons toucher un public mondial encore plus large. »

De là à imaginer que Stellar Blade débarque sur Switch 2 ou sur Xbox Series, il n’y a qu’un pas, que le studio ne va pas encore franchir. Mais en citant explicitant cette envie de développer la licence sur d’autres plateformes, on s’attend à ce que de nouveaux portages soient annoncés dans les prochains mois.