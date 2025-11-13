Stellar Blade pourrait bientôt arriver sur d’autres plateformes selon sont studio Shift Up
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
La success story de Stellar Blade continue chez Shift Up, qui voit ses résultats trimestriels être galvanisés par cette nouvelle licence. La sortie de la version PC du jeu a permis de relancer les ventes du titre, et a certainement donné des idées au studio. Dans son dernier bilan financier, Shift Up ne cache pas son envie d’aller un peu plus loin dans la stratégie multiplateforme concernant ce titre.
Des portages supplémentaires en 2026 ?
Ce bilan nous apprend déjà que Stellar Blade continue à bien se vendre, avec une version PC qui parvient à conserver l’attention depuis son lancement, tandis que les ventes de la version PS5 sont reparties à la hausse, notamment grâce à des périodes de promotions. Le contrat est rempli pour le jeu, mais le studio a besoin de dire à ses actionnaires qu’il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Lorsqu’il lui est demandé comment Shift Up parviendra à vendre encore plus de Stellar Blade durant le quatrième trimestre de cette année et durant toute l’année 2026, le studio dit clairement vouloir aller chercher un nouveau public ailleurs :
« Afin d’accroître la notoriété de la marque et de stimuler les ventes, nous prévoyons de mener diverses actions promotionnelles et envisageons d’étendre la distribution de Stellar Blade à d’autres plateformes pour la rendre accessible à un plus grand nombre de joueurs. Grâce aux promotions saisonnières et de fin d’année à venir sur PC et PS5, nous espérons toucher un public mondial encore plus large. »
De là à imaginer que Stellar Blade débarque sur Switch 2 ou sur Xbox Series, il n’y a qu’un pas, que le studio ne va pas encore franchir. Mais en citant explicitant cette envie de développer la licence sur d’autres plateformes, on s’attend à ce que de nouveaux portages soient annoncés dans les prochains mois.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 26/04/2024