Project Witches : Le prochain jeu de Shift Up (Stellar Blade) change de nom et devient Project Spirits

Le Genshin de Shift Up ?

Jusqu’ici, on ne savait rien de ce Project Witches, qu’il ne faut désormais plus nommer de cette manière. Place maintenant à Project Spirits, qui est toujours un nom provisoire. Le studio a indiqué ce changement en postant quelques offres d’emploi à ce sujet, relayées par Gematsu. On y remarque surtout un premier key-art pour ce mystérieux projet, dans le style de ce à quoi le studio nous a habitué avec son jeu mobile NIKKE: Goddess of Victory (c’est-à-dire avec des héroïnes peu vêtues).

Ce Project Spirits est décrit comme un jeu multiplateforme et les offres d’emploi laissent suggérer qu’il utilisera le moteur Unreal Engine 5, tout en sachant que des artistes ayant une expérience des jeux en monde ouvert sont recherchés. Shift Up rajoute :

« Project Spirits est le nouveau projet phare de Shift Up, un titre multiplateforme qui s’inspire du concept de fantasy orientale. Suite à Stellar Blade et NIKKE, ce nouveau projet est actuellement en développement et représente un jeu de premier ordre pour l’industrie, s’appuyant sur l’expérience et l’expertise avérées de Shift Up en matière de création, démontrées par ses précédents projets. »

En regardant l’état du marché actuel, tout semble pointer vers un jeu à destination des mobiles en plus du PC et des consoles, avec un Genshin Impact en tant que modèle. Quelque chose capable de prendre le relai de NIKKE en quelque sorte, tout en étant plus ambitieux et attirant un plus large public. Il est cependant encore un peu tôt pour tirer des conclusions, mais le projet commence en tout cas à devenir un peu plus clair.