Shift Up (Stellar Blade) pense que l’IA va être essentielle pour lutter à armes égales contre les studios chinois et américains

Rester compétitif grâce à l’IA

Le site Automaton a pu retranscrire les propos du PDG du studio derrière Stellar Blade, lorsque ce dernier admet que l’IA pourrait aider à améliorer la productivité pour le marché coréen, notamment pour rester compétitif face à certains concurrents d’autres pays, surtout les États-Unis et la Chine, qui ont des moyens humains et financiers beaucoup plus importants :

« Nous avons environ 150 personnes qui se consacrent à un seul jeu, mais la Chine peut en mobiliser 1 000 ou 2 000. Nous n’avons pas les moyens de rivaliser, tant en termes de qualité que de volume de contenu. »

Un faux argument pour beaucoup dans la mesure où le studio a prouvé avec Stellar Blade qu’il n’a pas besoin d’un millier d’employés pour produire un bon jeu qui obtient un succès commercial. Hyung-tae Kim ajoute que cela ne va pas supprimer des emplois, car la main d’œuvre restera toujours très importante, même si « une seule personne pourra accomplir le travail d’une centaine » avec l’IA. Ce qui sonne un peu contradictoire, nous direz-vous.

Une position qui fera encore une fois débat à l’heure où toute l’industrie se précipite sur l’IA, et où chaque PDG vante l’outil tandis que les personnes directement menacées par ce dernier ont rarement l’occasion de s’exprimer à ce sujet.