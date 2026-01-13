Shift Up (Stellar Blade) pense que l’IA va être essentielle pour lutter à armes égales contre les studios chinois et américains
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Beaucoup de choses changent chez Shift Up depuis le succès de Stellar Blade, et jusqu’ici, le studio le rend assez bien à ses employés, avec quelques cadeaux dont des primes de fin d’année et des appareils couteux. Mais nul doute que chacun d’entre eux préférera la sécurité de l’emploi, et sur ce point précis, l’émergence de l’IA générative dans le domaine de production de jeux vidéo est une menace. Pas selon l’avis du PDG du studio, Hyung-tae Kim, qui a déroulé l’habituel discours de PDG à ce sujet au cours de la conférence 2026 Economic Growth Strategy en Corée du Sud.
Rester compétitif grâce à l’IA
Le site Automaton a pu retranscrire les propos du PDG du studio derrière Stellar Blade, lorsque ce dernier admet que l’IA pourrait aider à améliorer la productivité pour le marché coréen, notamment pour rester compétitif face à certains concurrents d’autres pays, surtout les États-Unis et la Chine, qui ont des moyens humains et financiers beaucoup plus importants :
« Nous avons environ 150 personnes qui se consacrent à un seul jeu, mais la Chine peut en mobiliser 1 000 ou 2 000. Nous n’avons pas les moyens de rivaliser, tant en termes de qualité que de volume de contenu. »
Un faux argument pour beaucoup dans la mesure où le studio a prouvé avec Stellar Blade qu’il n’a pas besoin d’un millier d’employés pour produire un bon jeu qui obtient un succès commercial. Hyung-tae Kim ajoute que cela ne va pas supprimer des emplois, car la main d’œuvre restera toujours très importante, même si « une seule personne pourra accomplir le travail d’une centaine » avec l’IA. Ce qui sonne un peu contradictoire, nous direz-vous.
Une position qui fera encore une fois débat à l’heure où toute l’industrie se précipite sur l’IA, et où chaque PDG vante l’outil tandis que les personnes directement menacées par ce dernier ont rarement l’occasion de s’exprimer à ce sujet.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 26/04/2024