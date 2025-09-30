Stellar Blade continue d’être mis à jour avec de nouvelles missions et des épilogues inédits

Un point final qui verse dans le comique

La semaine dernière, une mise à jour pour la version PS5 de Stellar Blade est sortie pour ajouter quelques missions annexes supplémentaires. Cette mise à jour est désormais disponible pour la version PC du jeu, et en plus des missions, elle ajoute également des épilogues inédits pour le jeu.

Mais tempérez vos attentes. Si les différentes fins de Stellar Blade auraient pu être plus étoffées, ce ne sont pas ces épilogues qui vont venir régler le problème. La chaîne GamersPrey a mis en ligne ces épilogues inédits et rassurez-vous, pas de spoilers ici, mais on peut vous assurer que regarder cette vidéo ne vous gâchera pas la fin de l’aventure. Il s’agit en effet d’épilogues humoristiques, qui viennent ajouter quelques scènes amusantes autour d’EVE et des habitants de la ville de Xion. D’où le côté très dispensable (ne recommencez pas une partie pour ça). Au moins, c’est gratuit.

Stellar Blade est disponible sur PC et PS5. N’hésitez pas consulter notre guide complet pour en savoir davantage.