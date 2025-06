Stellar Blade dépasse les 3 millions de ventes, dont déjà 1 million sur PC

La version PC cartonne

Avec 1 million de ventes, Stellar Blade était déjà considéré comme un succès sur PS5. Malgré cela, Shift Up pensait que son jeu pouvait faire encore bien mieux, avec un portage PC qui irait toucher plus de monde, à commencer par le continent asiatique et des pays comme la Chine et la Corée du Sud, qui sont des publics plus orientés vers le mobile et le PC que les consoles.

Cela se vérifie aujourd’hui avec les 3 millions de ventes cumulées pour Stellar Blade selon le site Game Donga, qui rapporte par ailleurs que la version PC culmine déjà à 1 million de ventes à elle seule. On rappellera que cette version n’est disponible que depuis 5 jours, et qu’elle a obtenu un pic à plus de 192 000 connexions simultanées sur la plateforme de Valve durant ce week-end. Selon l’analyste Daniel Ahmad qui connait bien le marché, la majorité de ces nouvelles ventes proviendrait de la Chine, notamment grâce à la présence d’un doublage chinois et un prix d’entrée moins important que sur PS5.

Le succès du jeu est donc bel et bien confirmé et on comprendra aisément pourquoi le studio s’empresse aujourd’hui de développer un Stellar Blade 2, qui sortira peut-être directement sur PC cette fois (si Sony le veut bien).