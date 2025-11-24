Stellar Blade 2 devrait bien sortir sur plusieurs plateformes et ne sera pas exclusif à la PS5

Oubliez les exclusivités chez Shift Up

On le savait déjà, Shift Up se tourne maintenant vers le multiplateforme et on ne s’étonnerait pas de voir Stellar Blade arriver un jour ailleurs que sur PC et PlayStation 5. Ce qui est en revanche assez certain, c’est que Stellar Blade ne sortira pas en exclusivité sur PS5. C’est ce que le studio affirme lors d’une vaste campagne de recrutement pour ce prochain épisode, décrit directement comme un titre multiplateforme :

« Dans le cadre de ce recrutement, ShiftUp recherche des personnes talentueuses pour collaborer à la création d’un jeu d’action multiplateforme de nouvelle génération. […] Le prochain opus de la licence Stellar Blade, actuellement en développement, est un jeu d’action multiplateforme AAA qui enrichit l’univers du succès mondial de la société. Prévu pour une sortie sur différentes plateformes, dont les consoles et le PC, le jeu reprendra le style graphique et l’univers narratif de son prédécesseur, offrant ainsi une expérience de jeu encore plus immersive. »

On peut donc être presque sûrs que cette fois, le jeu arrivera en même temps sur PC et PlayStation 5… et peut-être sur d’autres plateformes ? On en saura probablement plus si Shift Up officialise d’ici peu un nouveau portage du premier Stellar Blade.