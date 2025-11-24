Stellar Blade 2 devrait bien sortir sur plusieurs plateformes et ne sera pas exclusif à la PS5
Les temps ont changé, et l’heure n’est plus vraiment aux exclusivités. Surtout chez les éditeurs tiers qui sont de moins en moins enclins à verser dans ce genre de pratiques, notamment parce que certaines plateformes comme le PC sont trop importantes pour le marché. Shift Up l’a par exemple bien constaté de son côté avec la sortie du portage PC de Stellar Blade, qui a fait un vrai carton, et qui change forcément la donne pour le second épisode.
Oubliez les exclusivités chez Shift Up
On le savait déjà, Shift Up se tourne maintenant vers le multiplateforme et on ne s’étonnerait pas de voir Stellar Blade arriver un jour ailleurs que sur PC et PlayStation 5. Ce qui est en revanche assez certain, c’est que Stellar Blade ne sortira pas en exclusivité sur PS5. C’est ce que le studio affirme lors d’une vaste campagne de recrutement pour ce prochain épisode, décrit directement comme un titre multiplateforme :
« Dans le cadre de ce recrutement, ShiftUp recherche des personnes talentueuses pour collaborer à la création d’un jeu d’action multiplateforme de nouvelle génération. […] Le prochain opus de la licence Stellar Blade, actuellement en développement, est un jeu d’action multiplateforme AAA qui enrichit l’univers du succès mondial de la société. Prévu pour une sortie sur différentes plateformes, dont les consoles et le PC, le jeu reprendra le style graphique et l’univers narratif de son prédécesseur, offrant ainsi une expérience de jeu encore plus immersive. »
On peut donc être presque sûrs que cette fois, le jeu arrivera en même temps sur PC et PlayStation 5… et peut-être sur d’autres plateformes ? On en saura probablement plus si Shift Up officialise d’ici peu un nouveau portage du premier Stellar Blade.
Date de sortie : 26/04/2024